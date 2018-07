Varisco: "El Estado municipal no hará recortes"

Paraná Proyectan que el boleto combinado rija para todas las categorías de boleto

El intendente de Paraná, Sergio Varisco, señaló que el municipio de la capital entrerriana tiene "una administración ordenada y empezamos a dialogar con el sindicato la nueva paritaria, porque dimos un aumento de 18-19 por ciento y en junio ya se llegó al 16. Desde el Estado municipal no habrá recortes. No nos gustan las políticas de ajuste", enfatizó.Resaltó el valor del "federalismo y la autonomía municipal. Nadie le puede imponer al municipio ninguna medida. Acompañamos al gobierno nacional, pero las políticas de ahorro no tienen que afectar a la población. Lo que más nos interesa es mantener el nivel de obras públicas para que la desocupación no crezca", expresó.Consultado sobre los problemas que se han suscitado en torno al transporte público, Varisco declaró que "las que son razonables, como el de Anacleto Medina se han atendido". Asimismo, recalcó que "se están recorriendo 200.000 kilómetros más por mes. Hay que ver los lugares a donde antes no llegaban los colectivos y hoy si lo hacen".Igualmente, señaló que "estamos a disposición" para ir haciendo correcciones.Sobre la opción de ampliar el boleto combinado para todas las categorías dijo que "habrá que estudiarlo".