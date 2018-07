Proyectan que el boleto combinado rija para todas las categorías de boleto

El concejal Enrique Ríos cuestionó que el Ejecutivo "no escucha los reclamos de los vecinos" sobre los colectivos urbanos.Remarcó que "el uso del transporte urbano de pasajeros va conformado la vida de los paranaenses. Insistiremos con el proyecto para que participen del Sistema Integral del Transporte Urbano. También están pidiendo que se suspendan las modificaciones de los recorridos, para trabajar en una mesa de consenso".Interrogado poracerca de los reclamos de los estudiantes en torno a que el boleto combinado no rige para este sector, expresó que presentaron una iniciativa para "clarificar la ordenanza que establece la tarifa, estableciendo que el uso del boleto combinado sea para todas las categorías", es decir que incluya los pasajes escolares, obreros y para jubilados.Argumentó al respecto que "siempre que se habló del boleto combinado fue para darle un beneficio más al usuario, no para generarle un costo mayor como ocurre hoy, que rige sólo para la tarifa plana".