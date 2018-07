Colectivos urbanos: "Varias escuelas quedaron aisladas", dicen estudiantes

Integrantes de la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná expusieron sobre el transporte urbano de pasajeros en el marco del espacio Voz Ciudadana durante la sesión del Concejo Deliberante.Al respecto, Clelia Zapata, de la vecinal Artigas, señaló aque "venimos de nuevo a insistir en que tenga en cuenta el proyecto del concejal Enrique Ríos para modificar el marco regulatorio del transporte urbano de pasajeros para que se tenga en cuenta al usuario. Queremos participar del Sistema Integral del Transporte Urbano (SITU), porque parece un convenio entre el municipio y las empresas".Sobre los cambios de recorrido resaltó que "hay muchas quejas, porque".Por su parte, el joven Jonathan Álvarez sostuvo que la vuelta a clases de los estudiantes no fue normal por la asamblea con movilización de Agmer, pero puso de relieve que una vez que el dictado de clases sea el habitual ", sin boleto combinado, ya que el mismo es una gran estafa, puesto que rige sólo para la tarifa plana. Los estudiantes, jubilados y trabajadores vamos a estar complicados.", enfatizó."La zona de Gazzano es una de las más afectadas, además de alumnos que vienen de La Toma, Arenales o Anacleto Medina hacia escuelas céntricas. Vamos a tener que gastar por día entre seis y ocho pasajes", enfatizó.Finalmente, Julio, otro de los asambleístas dijo que esperan que "sea escuchado el reclamo de la ciudadanía. El diagrama no está bien. La gente no se quejaba de los recorridos, sino de las frecuencias. Con lo que han hecho, nos cambiaron la vida".