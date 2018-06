Docentes universitarios amenazan con no iniciar las clases después del receso

La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) ratificó su adhesión al paro general del lunes convocado por CTA y CGT contra los tarifazos, el ajuste y el acuerdo con el FMI. Además anunció la profundización del plan de lucha, ante la falta de respuestas del Gobierno nacional a los reclamos del sector, en ese marco, amenazan con no iniciar las clases después del receso.



Los integrantes de la comisión directiva de AGDU cuestionaron que el Ministerio de Educación de la Nación sostenga el techo del 15% de aumento salarial en las negociaciones con los trabajadores. "En este contexto de inflación y ajuste, ese porcentajes es inadmisible", afirmaron.



Además remarcaron que la profundización de las medidas "no se da sólo por los reclamos puntuales del sector universitario, sino también por la coyuntura económica que atraviesa el país".



Los docentes universitarios entrerrianos exigen la reactivación de la paritaria del sector, que se encuentra paralizada. Además rechazan el recorte del presupuesto universitario y la subejecución de la partida universitaria.



Según se informó desde el sindicato a través de un comunicado, cuestionan el retraso en el envío de fondos para salarios y gastos de funcionamiento de las universidades, y para el pago de capacitaciones. Reclaman la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino y, por último, impugnan la injerencia y exigencias del Fondo Monetario Internacional sobre las universidades nacionales. Cronograma de lucha de docentes universitarios El cronograma de lucha incluye la adhesión al paro nacional del 25 de junio, junto a las centrales sindicales CTA y CGT, frente al veto a la ley de freno a los tarifazos, contra el ajuste y el acuerdo con el FMI.



Además, del 26 al 29 de este mes se desarrollará una campaña nacional universitaria en defensa de la universidad pública y el salario, con diferentes actividades en las universidades del país.



Del 2 al 5 de julio se realiza un Plebiscito Nacional Universitario para resolver el No Inicio del 2° Cuatrimestre. Esta medida se llevará a cabo junto a los gremios que conforman Conadu Histórica, con el objetivo de sumar así a casi la totalidad de los docentes universitarios.



En tanto, el 6 de julio se realizará un nuevo Congreso Extraordinario de Conadu. Por último, el 9 de julio AGDU adherirá, junto a Conadu, al Acto Popular "La Patria No Se rinde. Fuera el FMI", convocado por las centrales sindicales y movimientos populares.



Las medidas fueron definidas en el último Plenario de secretarios generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), a la cual AGDU pertenece como sindicato de base.