Paro nacional del lunes: "La modalidad de lucha tiene que ser contundente"

En el marco del paro convocado para este lunes por las centrales obreras, ATE y UCPN adhirieron a las medidas de fuerza, y si bien desde ambos sindicatos, no habrá actividad en los organismos públicos entrerrianos.á, yteniendo en cuenta que no habrá transporte público."La modalidad de lucha tiene que darse en forma contundente", sentenció el secretario de Comunicación de ATE, Esteban Olarán. Al tiempo que indicó que desde el sindicato pretenden "empalmar con otros sectores, con los que si bien tenemos diferencias, el lunes será una posibilidad para encontrarnos, porque frente al ajuste que viene haciendo el gobierno nacional con medidas que se ven reflejadas en la provincia, como la reforma de la Caja Jubilaciones, exigida por el FMI e impulsada por el gobierno nacional, nosotros no estamos dispuestos a ceder, para cuidar la vejez y tener condiciones de jubilaciones dignas"."Hay una situación que ya no se aguanta, en relación a la inflación, los bajos salarios, el acuerdo con el FMI que llevó a un dólar que se dispara todos los días y repercute en la vida cotidiana", argumentó el sindicalista."La cuestión salarial es un fuerte reclamo porque la inflación impacta fuertemente en los bolsillos de los trabajadores", remarcó el integrante de la comisión directiva de UPCN.Otra de las dirigentes del sindicato, Teresa Figueroa, sostuvo que el paro de este lunes es "por las políticas nacionales que en cascada, perjudican a las provincias y a los trabajadores en su conjunto, por el deterioro en sus salarios, porque por más que en Entre Ríos hayamos cerrado paritarias con una cláusula de revisión para los próximos meses, al trabajador no le alcanza para cubrir las necesidades básicas".