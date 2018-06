UPCN adhiere al paro general, pero no hará movilización

La Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) Entre Ríos anunció su adhesión al paro nacional dispuesto por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el próximo lunes.



El gremio argumentó "la necesidad de expresarle al Gobierno Nacional nuestro más enérgico repudio al ajuste salvaje al que somete a los trabajadores. El veto a la rebaja de tarifas aprobado por el Congreso Nacional, el anunciado acuerdo con el FMI, sus consecuencias sobre el empleo, la obra pública, los Sistemas de Seguridad Social, las Economías Regionales y los Servicios Públicos no hacen más que agravar dramáticamente la ya insoportable situación social".



Advirtió que "no vamos a permitir que el ajuste lo hagan otra vez a los que menos tienen, los trabajadores ocupados y desocupados, los jubilados y los sectores más vulnerables, que ya viven en condiciones sociales extremadamente precarias. No vamos a tolerar que se insista en ajustar más la economía social en busca de un equilibrio fiscal. Los números deben cerrar con los trabajadores adentro. Basta de ajustar a los que menos tienen".



En la Provincia, desde UPCN solicitan "formalmente a la Dirección de Comedores Escolares la elaboración de un menú alternativo para que el personal de la cocina también pueda adherirse a la medida de fuerza".



Asimismo, aclararon que se respetarán las guardias mínimas en todos los servicios críticos.