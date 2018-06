Llegó al sur entrerriano la primera aula-taller flotante del país

La botadura de la embarcación

El Aula Taller Móvil Flotante de la Escuela de Educación Técnica Nº 96 "Conscripto Humberto Giorgi", ya está en Islas del Ibicuy. Se trata de una embarcación de características excepcionales y la primera unidad taller flotante de la Argentina."Nuestro compromiso con la educación de calidad es para todos los entrerrianos, y aquellos que viven en zonas alejadas a los centros urbanos tienen los mismos derechos que los que pueden acceder a diario a las escuelas de la ciudad", dijo al respecto el gobernador Gustavo Bordet.El Aula está provista también de una lancha para poder buscar a los alumnos y docentes que no puedan llegar por vía terrestre y para cuando sea necesario el traslado hacia otra zona del delta entrerriano.Estará en cada lugar hasta que se cumplan los procesos formativos de los talleres sobre energía renovables, motores náuticos y electricidad y se trasladará a donde la población isleña lo requiera. Durante estos cinco años se recorrerá todo el departamento Islas."Nuestros docentes van a poder dictar taller de formación técnica y oficios a entrerrianos que no podrían tener acceso de otra manera a este tipo de capacitación. El Estado les estará brindando herramientas generadoras de empleo. Este es una gran tarea de inclusión social que responde a una política de gobierno generadora de oportunidades. Es nuestra obligación y la estamos cumpliendo", expresó el mandatario.La propuesta educativa comprende el dictado de talleres sobre energía renovable (energía solar y eólica) un taller de formación profesional sobre mecánica de motores náuticos y motosierra y electricidad.La importancia de esta modalidad de taller itinerante, radica en la posibilidad de acceder a una educación de calidad para una futura inserción laboral de una población a la que sólo se puede llegar por agua.La idea de una escuela de estas características surge a partir del trabajo realizado en la Mesa Federal de Educación Técnica Profesional y el INET y los referentes provinciales de formación profesional que impulsaron en ese momento la posibilidad de contar con Aulas talleres Móviles con el fin de llegar a lugares donde no existen Centros de Formación Profesional y no llega la oferta de educación técnica.La embarcación fue asignada a la zona de Islas del Ibicuy, más específicamente a la escuela Nº 96 Conscripto Georgi por un lapso de cinco años, que será la encargada de administrar el Aula Taller Flotante.De esta manera, el Aula Taller recorrerá todos los lugares donde la población lo requiera a través de esta herramienta fundamental. La definición de los lugares a recorrer estará a cargo de un coordinador designado para esta función.Para poder botar esta obra fueron necesarias diversas habilitaciones ya que una construcción con características especiales como esta que estará sobre el río o el cauce de un arroyo, necesita los controles de la Prefectura Naval Argentina, al igual que el traslado a varios lugares ya que no posee propulsión propia.El miércoles pasado se dieron las condiciones climáticas ideales para poder botar la embarcación. La botadura se realizó a través de un camión que fue específicamente contratado para esta ocasión, cuyas características permiten no sólo transportar una estructura como esta -de 16 metros por 6 metros- sino también extenderse y sumergir parte del móvil para poder botar la embarcación.Además, para sumergir la Unidad Educativa Móvil, fue necesario contar con otra embarcación con capacidad de maniobra, pudiendo absorber los movimientos necesarios para poder controlarla la Unidad Educativa. Para la ocasión, se trabajó de manera articulada con la empresa contratista, el gobierno provincial -a través de la Unidad Ejecutora Provincial- y la policía de la provincia, el municipio de Ibicuy y Prefectura.El aula-taller flotante se compone de dos ambientes principales destinados a las actividades pedagógicas, otro destinado al personal docente y un núcleo sanitario compuesto por baño y cocina. Además, cuenta de una segunda embarcación con asientos para quince personas para su traslado, una sala de taller donde se localizarán las herramientas, zona de dirección y camarotes para descanso de los docentes.