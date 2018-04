El aumento del boleto de colectivo será debatido a fines de mayo

Paraná Vecinalistas se manifestaron contra la suba del boleto de colectivo

El proyecto de ordenanza elevado por el intendente, Sergio Varisco, que contempla la adecuación de las tarifas del transporte urbano de pasajeros en colectivos en la ciudad de Paraná, fue tratado este jueves durante la cuarta sesión ordinaria de este año el Concejo Deliberante de la capital entrerriana.Según pudo saber, el proyecto no fue tratado sobre tablas como estaba previsto, sino que pasará a comisión de Servicios Públicos para que luego, sea debatido el lunes 28 de mayo en el Teatro 3 de Febrero de Paraná a las 9.30hs.Así lo anunció la presidente del HCD, Josefina Etienot, tras una solicitud del bloque del FpV."Pedimos que en el marco del programa El Concejo va a tu barrio, la próxima sesión en la que se debata este tema, sea en un espacio público en que puedan participar todos los vecinos que lo consideren oportuno y propusimos que sea en el Teatro 3 de Febrero, porque entendemos que los legisladores tenemos que dar explicaciones de las decisiones que tomamos", argumentó al respecto el concejal Enrique Ríos (FpV)."Entendemos que uno de los grandes ausentes en este debate ha sido el usuario porque no está representado en el Órgano de Control y rechazamos este aumento porque, en el marco macroeconómico en el que está inserto, los incrementos han sido profundos y no están acompañados con las subas salariales", justificó el edil."El proyecto será evaluado a través del debate en comisión de Servicios Públicos con los concejales, los asesores y especialistas en costos, además de los miembros del SITU", confirmó el representante del bloque (Una-Frente Renovador) en el Órgano de Control del Sistema Integral de Transporte (Situ), concejal Luis Díaz.Y en esa línea argumentó: "El aumento del boleto de colectivo se corresponde con una realidad, pero el tema es determinar el precio y al respecto hacemos distintas propuestas, una de ellas, es que el incremento sea escalonado"."Sabemos que por muchos años, las tarifas de los servicios públicos estuvieron subsidiadas a cambio del costo inflacionario y hoy tenemos que venir a plantear una readecuación de los costos que implica mantener un servicio en la ciudad. Esto está en el contexto que se registra a nivel nacional y tampoco escapa a lo que se registra en otras ciudades o provincias en las que el servicio está concesionado y se demandan readecuaciones para que el costo sea afectivo a cambio de la correcta prestación del servicio", explicó a, la concejal por Cambiemos, Marta Zuiani.De acuerdo a lo que explicó, el dictamen técnico determinó una tarifa de $9.29 sobre lo que cuesta la explotación del servicio en la ciudad y representa un 19% de aumento respecto de la tarifa del año anterior, pero, según lo que aclaró la edil, "ese valor sería si todos los pasajeros de Paraná pagaran el mismo valor"."Paraná es la ciudad que mayores beneficios tiene en cuanto a subsidios municipales y aplicación de subsidios nacionales a través de SUBE", argumentó, al tiempo que expuso: "Menos del 50% de la ciudad paga esta tarifa plana, que dentro del proyecto del Ejecutivo municipal está planteada en $13.50".En esa línea, la concejal comparó que Concepción del Uruguay y Concordia tienen una tarifa plana de $12 desde enero y en Gualeguaychú se acaba de fijar una tarifa de $13."Estamos en el término medio de las ciudades entrerrianas donde hay intendentes del FpV que aceptan que hubo un incremento de los costos tanto de transporte como de paritarias que ya no están siendo absorbidas por un subsidio nacional y que es necesario readecuar", justificó al contextualizar el pedido de aumento de tarifas para el boleto de colectivo."Se está ante un cambio progresivo del sistema porque se está saliendo de un subsidio a las empresas, a un subsidio a los pasajeros a través de la aplicación de SUBE", remarcó.