Vecinalistas se manifestaron contra la suba del boleto de colectivo

Integrantes de la Asamblea Vecinalista de Paraná concurrieron este jueves al Concejo Deliberante ante el ingreso al cuerpo deliberativo del proyecto que establece el aumento del boleto de colectivo."Estamos en total desacuerdo por la ineficiencia de las frecuencias como la falta de unidades nuevas, al igual que la falta de colectivos adaptados para ancianos y personas con discapacidad. Hasta que no se mejore esto no debería votarse la suba", señalaron aLa referente de la asamblea, Alicia Glausser, remarcó que los ediles "deberían tomar la posición que les corresponde, a favor de la ciudadanía. Ya no soportamos más. Este mes ha sido terrible con los tarifazos de luz, gas y los incrementos de los alimentos. Los aumentos salariales son del 15 por ciento hasta en tres tramos, mientras que el incremento del boleto de colectivo llegaría hasta el 70 por ciento", comparó Glausser."No se quedaron solamente con llevar el boleto a 13,50 pesos ahora, sino que en julio habrá un 10% de aumento más. No podemos pagar esto, porque tampoco hay garitas, no ha paradas y las esperas llegan a 50 minutos, mientras que hay barrios sin servicios y se achican los recorridos", cuestionó finalmente Glausser.