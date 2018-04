Se publicarán 30 pedidos de acuerdo constitucional para cargos en la Justicia

Si bien todavía no corren los tiempos para presentar adhesiones ni impugnaciones, ya llegó a los senadores una serie de documentos que objetan a uno de los postulantes.



Este miércoles se reunió la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado entrerriano. Presidió el encuentro el senador de San Salvador, Lucas Larrarte y estuvieron presentes los representantes de Concordia, Paraná, Diamante, Victoria y La Paz, Ángel Giano, Raymundo Kisser, Rogelio Schild, Roque Ferrari y Aldo Ballestena, respectivamente.



Larrarte informó que se comenzó con el trámite previsto en el reglamento del Senado para el tratamiento de los pedidos de Acuerdo Constitucional. En los próximos días se hará la publicación, en el Boletín Oficial y en medios gráficos de la provincia, de un conjunto de datos académicos y filiatorios de un grupo de profesionales propuestos para ocupar cargos en la Justicia Entrerriana.



Como es habitual en estos casos, se hace saber los nombres de los ciudadanos candidatos a ocupar cargos. Asuntos Constitucionales ha decidido avanzar con los siguientes pliegos:



1. Dr. Máximo Agustín MIR: Juez de Concursos, Quiebras y Ejecución Nº 3 de C. del Uruguay.



2. Dra. María Florencia Amore: Defensor de Pobres y Menores de Rosario del Tala.



3. Dra. María Andrea Cavagna: Defensor de Pobres y Menores de Rosario del Tala .



4. Dr. Iván Ezequiel Yedro: Agente Fiscal de Victoria.



5. Dr. Jorge Gamal Taleb. Agente Fiscal de Victoria.



6. Dr. Gustavo Amílcar Vales. Juez Civil y Comercial de C. del Uruguay.



7. Dr. Mariano Morahan. Juez Civil y Comercial de C. del Uruguay.



8. Dr. Álvaro Gastón Piérola. Fiscal de Coordinación de la ciudad de Paraná.



9. Dra. Mónica Elizabeth Carmona. Fiscal de Coordinación de la ciudad de Paraná.



10. Dra. Evangelina Lorena Santana. Agente Fiscal de Paraná.



11. Dr. Pablo Nicolás Zoff. Agente Fiscal de Paraná.



12. Dr. Laureano Dato. Agente Fiscal de Paraná.



13. Dr. Leandro Dato. Agente Fiscal de Paraná.



14. Dra. María Aránzazu Barrandeguy. Agente Fiscal de Paraná.



15. Dra. Laura Irene Cattaneo. Agente Fiscal de Paraná.



16. Dr. Mariano Budasoff. Agente Fiscal de Paraná.



17. Dr. Ignacio Luis María Aramberry. Agente Fiscal de Paraná.



18. Dr. Juan Francisco Malvasio. Agente Fiscal de Paraná.



19. Dr. Octavio Valentín Vergara. Juez del Juzgado Civil y Comercial de Rosario del Tala.



20. Dr. Juan Ángel Fornerón. Juez del Juzgado Civil y Comercial de Federación.



21. Dra. María Gabriela Tepisich. Juez del Juzgado Civil y Comercial de Nogoyá.



22. Dr. Leonardo Portela. Juzgado Civil y Comercial de Gualeguaychú.



23. Dr. Mariano Andrés Ludueño. Juez del Juzgado Civil y Comercial de Diamante.



24. Dra. María Victoria Federik. Defensor de Pobres y Menores -multifuero- de Villaguay.



25. Dra. Betiana Gisela Ceparo. Defensor de Pobres y Menores -multifuero- de San Salvador.



26. Dra. Silvina Claudia García. Defensor de Pobres y Menores -multifuero- de Feliciano.



27. Dr. Gustavo Daniel Piquet. Defensor de Pobres y Menores -multifuero- de Federación.



28. Dr. Germán Darío Cesar Dri. Agente Fiscal de la ciudad de La Paz.



29. Dr. Ricardo Antonio Temporetti. Agente Fiscal de Feliciano.



30. Dr. Fernando Javier Lombardi. Fiscal de Coordinación de Concepción del Uruguay.



Pretenden impugnar un propuesto para cargo judicial

En la reunión los senadores analizaron una situación generada por una presentación en relación al doctor Gustavo Daniel Piquet, quien ha sido propuesto como Defensor de Pobres y Menores, multifuero, de Federación, a lo que accede después de haber pasado por el Consejo de la Magistratura y ser elevado su pliego por el Poder Ejecutivo.



La cuestión es que llegó a manos del senador Larrarte una serie de documentos que objetan esta designación y pretenden impugnar al profesional.



Si bien aún no se ha hecho la publicación de los antecedentes (lo que se hará la próxima semana), los elementos serán tenidos en cuenta y oportunamente incluidos en el expediente.



Cada uno de los legisladores recibió copia de las presentaciones, que de acuerdo a los datos recabados por los asesores, ya habían sido enviadas al Consejo de la Magistratura cuando se sustanciaban los concursos.



El pliego ingresó a la Cámara de Senadores el 14 de marzo de este año. (APF)