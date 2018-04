Las tarifas volverán a subir: "No cubren el costo de producción", dijo Frigerio

"Las tarifas y los servicios básicos tienen un costo y ese costo por supuesto que hay que pagarlo. Estábamos con tarifas muy lejanas a ese costo y por eso tenemos que hacerlo de manera gradual", manifestó Frigerio."Recién al cuarto o quinto año de este camino las tarifas van a llegar al nivel de su costo de producción. No hay otro camino que el que está llevando adelante el presidente (Mauricio Macri)", añadió el declaraciones publicadas por el diario El Tribuno de Salta.El ministro aseguró que durante la anterior gestión los servicios de agua potable, gas, electricidad y transporte se abonaban con una tarifa que no cubría el costo de producción."Este (equiparación de tarifas con costos de producción) es el único camino posible para que la Argentina se ponga de pie y para resolver los problemas que llevan demasiado tiempo", agregó.En otro orden el ministro Frigerio se refirió a la meta inflacionaria del 15 por ciento fijada por el gobierno nacional y aseguró que el nivel de inflación irá descendiendo en los próximos meses."Vamos a seguir trabajando para el cumplimiento de esa meta. Recién estamos en abril, estamos en los meses más difíciles porque tenemos el impacto de las tarifas sobres los precios, la sequía, y la suba del crudo", expresó.El Gobierno acordó ayer con sus aliados de la UCR y la Coalición Cívica mantener los aumentos dispuestos en las tarifas de gas, pero admitir un pago en cuotas que se hará efectivo en los tres bimestres de menor consumo: el último de 2018 y los dos primeros de 2019."Podemos discutir todos los temas que nos traigan nuestros aliados o aquellos que hoy están en la oposición. Lo que no podemos hacer es poner en riesgo este camino gradual hacia el equilibrio de las cuentas públicas", manifestó Frigerio."Eso está muy vinculado también con el camino gradual hacia la baja de la inflación, que es uno de nuestros objetivos principales porque está muy asociado a la reducción de la pobreza", agregó.