Avanzarán con el Puente Paraná-Santa Fe y otras obras claves para Entre Ríos

El gobernador, Gustavo Bordet, encabezó este miércoles una reunión con el intendente de Paraná, Sergio Varisco y el administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel.En ese marco, el mandatario resaltó la importancia del "encuentro entre tres estamentos del gobierno" y reveló ante la consulta deque durante la reunión se habló de "obras de infraestructura claves e importantísimas para la provincia, mucha de las cuales se están desarrollando, como la Autovía de la ruta 18, la Ruta 6 y el Acceso Norte a Paraná. Tenemos un programa para generar el recambio de puentes Bailey realizados hace 50 o 60 años. También la conexión de Paraná con Santa Fe, que es una obra de gran relevancia para las dos provincias, porque es un gran conector vial de toda la Región Centro", enfatizó.Interrogado acerca de la traza, el mandatario recordó que la consultora que trabajó en el tema determinó siete posibles recorridos. "Técnicamente se determinó la viable. Sobre esto hay que trabajar mucho generando la información necesaria para que se pueda tener el conocimiento cabal del proyecto".A su turno, Iguacel, remarcó que "el 20 de diciembre, los gobiernos provinciales de Santa Fe y Entre Ríos, en conjunto con los municipios de Paraná y Santa Fe, además de las vialidades provinciales y la nacional", ratificó el funcionario.No obstante, reconoció que "hay gente preocupada porque dice que le afecta", pero puso de relieve que existe "mucho desconocimiento". Y se explayó: ". Dos de ellas son de gente que no es propietaria, pero lo vamos a resolver prestándoles atención y ayudándolos"."Por el impacto económico, social y de productividad para las dos provincias y toda la Argentina, son cosas fáciles de mitigar y de resolver", afirmó el titular de Vialidad nacional.Subrayó que la obra del puente también incluirá toda la circunvalación sur de la ciudad y ratificó que la obra se licitará este año, por lo cual aguardan que los trabajos se inicien en 2019.Por su parte, el intendente, Sergio Varisco, indicó aque "los gobiernos ratificamos los acuerdos suscriptos, lo cual no quita que brindemos toda la información y complementemos algunas cosas que, por falta de información, se están mal diciendo. Los tres estamentos de gobierno seguimos trabajando juntos en esta obra, fundamental para la provincia y para Paraná que será eje del Corredor bioceánico"."Es la obra más importante para la ciudad desde la construcción del túnel. Estamos hablando de entre 800 y 1.000 millones de dólares", remarcó el jefe comunal.Y especificó: ", porque el cauce del río es en línea recta, por lo que no hay riesgo para el puente por el tránsito de barcos y barcazas. Afectará un pequeño sector de La Toma, donde no hay nada construido y la casa de un vecino que está alejado del barrio. Estará paralela a Blas Parera".Por su parte, el titular de Vialidad nacional se refirió a la continuidad de las obras en la autovía de la ruta 18, y dijo que "tanto el tramo 1 como el 4 van a terminarse", y explicó: "El tramo cercano a Concordia en septiembre se estará habilitando gran parte de él y para febrero o marzo del 2019, el resto. El tramo de Paraná estaría terminado para septiembre, por lo que para el año que viene estaría todo terminado".Agregó que en el caso de los tramos centrales, "el tránsito que tiene la ruta y la seguridad que se le puede dar no ameritaba continuar con el contrato de autopista, y por lo tanto planteamos ruta segura que es con banquina pavimentada, carriles de sobrepaso, y estamos transformando el proyecto en eso. Los contratos que había se están rescindiendo para hacer nuevos contratos", informó.También dijo que la ruta 127 se está repavimentando "a pasos agigantados" y añadió que "en el estado que estaba no es una obra que podamos hacer en seis meses porque el tránsito tiene que seguir circulando. La obra está avanzando bien y vamos a terminar de repavimentarla para que todos los que circulan por ahí se sientan seguros cuando transitan", concluyó el titular de Vialidad Nacional.