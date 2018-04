Macri en Perú: El Presidente expondrá en la Cumbre de las Américas

El presidente argentino, Mauricio Macri, viajó este viernes hacia Lima, la capital peruana, para participar el sábado de la VIII Cumbre de las Américas, informaron fuentes oficiales.



Macri partió en un avión desde el Aeroparque "Jorge Newbery" de Buenos Aires junto a los ministros de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, y de Producción, Francisco Cabrera, entre otros funcionarios. También viaja su esposa, Juliana Awada.



El mandatario argentino expondrá este sábado en la Cumbre, que tendrá como lema la "Gobernabilidad democrática frente a la corrupción". Otras reuniones Macri también tiene previsto en Lima mantener reuniones bilaterales con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence; el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau; y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Pence abandonó la inauguración El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, abandonó este viernes prematuramente la ceremonia de inauguración de la VIII Cumbre de las Américas y regresó a su hotel en Lima, mientras la prensa especulaba sobre un posible anuncio relativo a Siria.



Pence, que debía asistir a la ceremonia de inauguración y después a un banquete, se dirigió a su hotel poco después de llegar al Gran Teatro Nacional de Lima, mientras la Casa Blanca convocaba en Washington a los periodistas para un posible anuncio.



Pence se reunió el viernes con una líder opositora cubana al margen de la Cumbre de las Américas en Perú, se trata de Rosa María Paya Acevedo, a quien le dijo que el gobierno de Donald Trump respalda al pueblo cubano.



Trump ha dado marcha atrás a parte del acercamiento diplomático con la isla ordenado por el presidente Barack Obama.



Las relaciones entre ambos países también se han tensado por una serie de misteriosos ataques sónicos que diplomáticos estadounidenses en La Habana dicen les han dejado secuelas en su salud, entre ellos jaquecas, fallas en la audición y conmociones cerebrales.





Contra la corrupción



La VIII Cumbre de las Américas comenzó este viernes en Lima bajo el eclipse de los ataques lanzados por Estados Unidos, Reino Unido y Francia contra Siria, un suceso que acapara la atención internacional y que puede enviar a un segundo plano el intento continental de comprometerse contra la corrupción.



El mandatario anfitrión, Martín Vizcarra y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dieron encendidos discursos en la apertura de la Cumbre, que convoca a una treintena de mandatarios o sus representantes, quienes debatirá el sábado bajo el lema "gobernabilidad democrática frente a la corrupción".



El presidente peruano y Almagro abrieron hicieron llamados a luchar contra la corrupción, a la que definieron como un flagelo para el continente, y expresaron confianza en que de Lima salga una voluntad real de combatir el problema.



"La corrupción en América no es episódica y atraviesa a toda la sociedad", dijo Vizcarra. "Hay esperanzas concretas (para superar el problema). Según estudios, siete de cada diez personas están dispuestas a apoyar acciones contra la corrupción. Ese es un cambio sustantivo", agregó.



Vizcarra se puso a sí mismo como ejemplo, pues hace solo tres semanas asumió la presidencia en reemplazo de Pedro Pablo Kuczynski en medio de una crisis de presunta corrupción. Es una muestra, afirmó, tanto de la gravedad del problema como de que hay salidas constitucionales para superarlo. 1,5 billones de dólares El mandatario recordó que según los cálculos internacionales cada año se pierden en el mundo 1,5 billones de dólares, que no solo representan un dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), sino que son diez veces más que lo que se invierte en programas de asistencia para el desarrollo.



"En América, donde 186 millones de personas sobreviven con menos de cuatro dólares diarios de ingresos y donde 61 millones no han logrado escapar de la pobreza extrema, la corrupción es un mal que no debe permitirse", insistió el centrista Vizcarra.



"En años recientes, escándalos de corrupción en todo el continente han asomado el problema a la superficie, dando la impresión que el fenómeno es nuevo. Esto no puede ser más lejano a la realidad. Ha sido implacable y omnipresente en la historia, especialmente donde se ha permitido ignorar la misma", agregó.



"Es gracias a la democracia que el problema hoy se ventila con mayor franqueza. Unos tienen más (corrupción), otros menos, pero debemos ganarla en clave de democracia", señaló Almagro al resaltar que el problema "suele estar más latente en lugares donde se violan los derechos humanos".



La corrupción será el tema central de una Cumbre que encuentra al continente sumido en escándalos que afectan a Gobiernos de diversas tendencias. En el país anfitrión, por ejemplo, hay un ex presidente preso, uno prófugo, uno al que se le impide salir del país y otro al que se investiga en libertad.



Incluso entre los mandatarios presentes en la Cumbre hay varios sospechosos de cometer delitos o al menos de permitirlos, lo que hace que algunos analistas sean escépticos sobre los acuerdos que se puedan lograr.