Docentes universitarios entrerrianos anunciaron más paros

La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) anunció nuevas medidas en reclamo de recomposición salarial y mayor presupuesto para las universidades. Adherirá a una jornada nacional de protesta el 26 y 27 de abril, a un paro de 48 horas el 10 y 11 de mayo, y a una Marcha Federal el 17 de mayo.



El plan de acción fue definido el jueves 12 de abril en un Plenario de secretarios generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), en el cual estuvo presente Patricia Riobó, titular de AGDU, gremio de base de la Federación.



"Hace más de 20 días que se realizó la única reunión de paritaria de este año, en la cual no tuvimos ninguna a respuesta a nuestros reclamos", recordó Riobó y cuestionó al Gobierno nacional porque "hasta ahora no ha dado respuesta alguna y tampoco ha convocado a un nuevo encuentro". Remarcó que esto "acrecienta el malestar de la comunidad universitaria y por eso se resolvió profundizar el plan de acción".



Sostuvo además que el conflicto salarial "se inscribe en un conflicto mayor, que tiene que ver con el ajuste que están sufriendo las universidades".



El reclamo de los docentes incluye un incremento salarial del 25% con cláusula gatillo por inflación; la aplicación efectiva de la jerarquización salarial contemplada en el Convenio Colectivo de Trabajo; la recomposición del nomenclador; y mayor presupuesto para las universidades, la ciencia y la tecnología.



El cronograma de lucha contempla una jornada nacional de protesta, con paros, asambleas y clases públicas, para los días jueves 26 y viernes 27 de abril; un paro de 48 horas para el jueves 10 y viernes 11 de mayo; y una Marcha Federal Universitaria el jueves 17 de mayo.



Durante el Plenario también quedó asentado el repudio de parte de toda la Federación a la detención ilegal del ex presidente brasilero Lula Da Silva, y la intervención del Poder Ejecutivo en la vida política del Partido Justicialista.





Acuerdo por la cláusula gatillo 2017



Mientras el jueves sesionaba el Plenario de secretarios generales, los paritarios de Conadu lograron cerrar el acuerdo por la cláusula gatillo de la paritaria 2017, en un encuentro que se desarrolló en la Secretaría de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación.



Este acuerdo implica la aplicación de la diferencia registrada de 2,77% sobre el salario de octubre 2017, que será retroactiva a febrero 2018 y se cobrará con el sueldo de abril o mayo, según la velocidad de incorporación de la novedad en las distintas universidades.



Al analizar el resultado final de la paritaria 2017, con la incorporación de la cláusula gatillo, se registra un aumento salarial anualizado que va de entre el 27,4% para el ayudante de primera al 29,8% para el Profesor Titular, y valores intermedios para las otras categorías.



Desde la comisión directiva de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) se destacó la importancia de las medidas de acción que se sostuvieron el año pasado, ya que si se hubiera firmado el acuerdo paritario en abril o mayo, el aumento hubiese sido del 17%. "Sin embargo, gracias a la lucha de los docentes, se logró firmar en julio un 25,1% que se convirtió en 27,4% producto de la inflación y la aplicación de la cláusula gatillo", se remarcó.



"Entendemos que ahora debemos seguir trabajando en pos de que el salario no pierda ningún punto en relación a la inflación, que ya se calcula será del 23%. Consideramos que, en este marco, el reclamo del 25% de aumento más cláusula gatillo se erige como totalmente lógico".