Puente Paraná- Santa Fe: Debatieron sobre el impacto de la traza en Diputados

Se realizó la Jornada abierta de información, este lunes por la tarde en el Recinto de la Cámara de Diputados de la Provincia; en la oportunidad se abordó el impacto de la traza definida para la nueva conexión física Paraná-Santa Fe.En este sentido,, criticó el accionar del Gobierno Nacional respecto de la traza impuesta en tanto "tomó"."Una obra de esa magnitud debería ser, y no se puede encarar sin priorizar el impacto ambiental. Hay que pensar en las futuras generaciones", manifestó.En la apertura de la actividad, Urribarri agradeció la presencia de legisladores nacionales y provinciales, dirigentes políticos y organizaciones sociales; y destacó el trabajo que viene realizando el Movimiento Despierta Paraná "con compromiso social, mucho respeto y perseverancia".Respecto de la temática señaló, y que eran absolutamente diferentes a los que se le está dando hoy". Explicó que el objetivo era "promover el posicionamiento estratégico de la Región Centro, el desarrollo de las economías regionales e incrementar la competitividad de los municipios que integran la zona. Era parte de un sistema de obras de infraestructura entre las cuales se encontraban la autovía de la Ruta Nacional 18, el Aeropuerto Internacional de Cargas y el Mercado Concentrador Mayorista y Minorista; y era muy importante también para el desarrollo del Puerto de Diamante".Durante el encuentro expusieron Lisandro Zapata Soñez y Patricia Pajares, representantes del Movimiento Despierta Paraná; Pablo Folonier, abogado ambientalista; María Paula Armándola, integrante de Entre Ríos Entre Arroyos; José Carlos Bozetti, buzo profesional que formó parte del equipo que construyó el Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis; Daniel Verzeñassi, del Foro Ecologista de Paraná; y Francisco Sobrero, miembro del Foro de Debate Metropolitano de la ciudad de Santa Fe.Al evento asistieron diputados provinciales, los diputados nacionales Julio Solanas y Juan Manuel Huss; la ex intendenta de Paraná, Blanca Osuna; y el ex ministro de Producción, Roberto Schunk, entre otros dirigentes.La introducción de la problemática estuvo a cargo de, quienes expusieron las diversas trazas propuestas oportunamente y explicaron por qué la impuesta en la actualidad es desaconsejada. Destacaron que en principio las decisiones eran compartidas con la ciudadanía y que a partir de 2016 dejaron de serlo, señalando de esta manera que, ni el accionar de las autoridades, dado que les parece que una infraestructura del siglo XXI necesita consenso social y participación ciudadana"., agradeció a los legisladores la oportunidad de establecer un diálogo democrático. Habló de defender los derechos legítimos de la provincia y criticó "las ideas digitadas desde la lejanía", enumerando las normativas municipal, provincial y nacional que serían quebrantadas si se concreta el proyecto. "Son los ámbitos de la democracia simbolizados en este Recinto los que aseguran que unos pocos no vulneren los derechos de todos. Esta situación puede remediarse con la participación de la comunidad y el diálogo de saberes, para alcanzar una solución que concilie la sustentabilidad y el progreso", manifestó., expuso acerca de la planificación estratégica territorial que demanda la sociedad mundial en la actualidad y representa un nuevo paradigma de la sustentabilidad. En este aspecto consideró que si se modificara la traza elegida para el puente, no se verían afectados los beneficios comerciales que genera, asegurando que "el corredor bioceánico se puede hacer igual más arriba o abajo, es cuestión de tener identidad, de planificar nuestro territorio y de valorarnos"., explicó el modo de funcionamiento de éste último y la forma en que se vería perjudicado con el proyecto en cuestión, puesto que afectaría la zona de seguridad prevista para su preservación., respaldó los dichos de Bozetti y además criticó al ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, por intentar minimizar la lucha de los vecinos en la causa y asegurar que estaban hechos todos los estudios correspondientes, cuando según Verzeñassi, "no hay investigación que pueda sacar conjeturas del río Paraná dado que éste es impredecible". En referencia a la presencia ciudadana en el encuentro, manifestó: "Esta convocatoria de hoy en el Recinto es una expresión de resistencia"."Queremos despertar a la ciudad. También iremos a la Cámara de Senadores el 18, entendemos que todos los legisladores tienen que escuchar nuestras razones. Se está eligiendo una traza que no ha sido sugerida por la parte técnica, sino que tiene un contenido político, con una posible afectación para el Túnel Subfluvial", mencionaron a, vecinos de Paraná presentes en el encuentro."En la Legislatura santafesina hicimos un pedido de informes, consultando al gobierno nacional, desde la provincia, en base a qué estudios de impacto ambiental e hídrico, se había definido seleccionar la traza 3, cuando no estaba recomendada por nadie (ni por la empresa consultora y tampoco por las universidades)", aseveró aLa legisladora entendió, luego de escuchar las exposiciones que la traza definida "va a afectar decididamente a la cuestión urbana, porque el tránsito será muy importante".Chialvo mencionó que concurrieron al encuentro en la Cámara Baja de la provincia de Entre Ríos, "vecinos de Colastiné sur (Santa Fe); ellos también están muy preocupados porque esta traza pasa muy cerca de ese lugar, e impactará ambientalmente, en forma hídrica y también humana. No tenemos especificaciones técnicas de esta traza, por lo que no sabemos de qué manera va a afectar o no, la vida de todos estos pobladores".En tanto,, invitó a unir los movimientos sociales de Paraná y de la vecina localidad, y también denunció desinformación por parte de los funcionarios santafesinos. "Si se unen ambas ciudades podría significar un hecho político e institucional importante", dijo.