Jubilaciones: "Una persona puede cobrar cerca de $ 400 mil", afirmó Elías

El pasado jueves, en el auditorio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, el Dr. Bernabé Chirinos convocado por dicho Ministerio junto al Secretario de Seguridad Social de la Nación, Juan Carlos Paulucci anticipó los primeros contenidos de un anteproyecto de Código de la Seguridad Social para nuestro país. Lo hizo ante un auditorio de dirigentes, actores sociales y especialistas en la materia entre quienes estuvo el Dr. Daniel Elias, presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Entre Ríos.A modo de panorama de lo que ocurre con las jubilaciones en la provincia, Elías explicó que "la población de aportantes no va a crecer más del 1 por ciento anual y la población de jubilados un 3 por ciento. De esta manera, vamos a cerrar el 2018 y así, venimos cerrando los últimos ejercicios", remarcó el titular de la Caja de Jubilaciones en diálogo con", dijo a"Esto sucede porque la gente que se jubila es mayor que la cantidad de gente que ingresa a trabajar, a pesar de que la gente que ha empezado a trabajar ha sido mucha, en los últimos 20 años. Cada tres años, tenemos casi un 10 por ciento más de jubilados, siendo que ahora, tenemos más de 51 mil. Es un número que crece de manera intensa", sostuvo Elias.Al respecto, señaló que "los sistemas jubilatorios podemos tolerar hasta un 28 por ciento de déficit como razonable, pero cuando el crecimiento es constante y la proyección nos marca que será incesante y de crecimiento exponencial, tenemos que advertir que se debe revisar para ver lo que sucede", resaltó."Hay que revisar lo que sucede con el sistema jubilatorio provincial y terminar con los privilegios, o excesos, es decir, gente que cobra mucho en relación a lo que el sistema puede pagar", dijo Elías ay al respecto, ejemplificó: "tenemos jubilaciones de más de 250 mil pesos y hay algunos beneficiarios que tienen la jubilación y la pensión, con lo cual, una sola persona puede estar cobrando cerca de 400 mil pesos", resaltó el titular de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos.En cuanto a las demoras en la resolución de los trámites jubilatorios, Elías sostuvo que "estamos colapsados por el crecimiento desmedido de la cantidad de trámites".Por otra parte, Elías indicó que "en materia educativa, se podría implementar una jubilación paulatina, y no que un docente deje todos su cargos", advirtió el funcionario."Son un tema delicado que se debe revisar, y estamos proponiendo una revisión integral del beneficio de pensión. Hay que plantear si las pensiones deben ser vitalicias, el mínimo de edad de convivencia, y otros puntos. Un ejemplo: podemos casarnos con cualquier persona y tener patrimonios independientes, pero si uno de los dos fallece, genera pensión porque la ley no lo distingue. Son cuestiones a trabajar", concluyó. Elonce.com