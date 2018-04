El ex perito del STJ apura su trámite jubilatorio: Ya logró un amparo favorable

Lo que dice la Caja

La semana pasada, el Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales Juan Malvasio e Ignacio Aramberry, pidió 15 años de prisión efectiva para el ex perito del Superior Tribunal de Justicia, Antonio Vitale, más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos o empleos públicos.Se trata del pedido de sentencia en el marco del juicio por el robo de armas incautadas y que se encontraban a resguardo de la Justicia en los depósitos de Tribunales de Paraná. Cabe recordar queA la par del proceso judicial, una polémica situación desembarcó también en la Justicia: Vitale inició el trámite jubilatorio y apura su resolución con notas y amparos contra la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos.En diálogo con el programaque se emite por, que intima al ente provincial para que resuelva el trámite jubilatorio.. En el caso de Vitale, daría la situación que estaría en condiciones de fondo (de edad y servicio), estarían muy cercanas a lo que requiere la ley, aunque aún no lo tenemos confirmado en el expediente", explicó Elías.Por otra parte, señaló que "si un trabajador se jubila, lo que se extingue, es la posibilidad del sumario administrativo en el que se investiga la responsabilidad del servidor público en el ámbito del Estado", aclaró el titular de la Caja de Jubilaciones y remarcó queAl ser consultado, por la existencia de, el doctor Daniel Elías, sostuvo que "", explicó el titular del ente provincial a Elonce TV y agregó que "de todas formas, no estamos en condiciones de resolver el expediente, porque, para tener claro la situación de revista, porque queremos saber si todavía Vitale está en actividad, cosa que nos sorprende que aún esté en actividad; y por otro lado, saber también cuál es la marcha del sumario administrativo", remarcó Elías.", resaltó Elías a. Si lo jubilamos, el sumario no se puede terminar. De todas formas, no lo hemos condicionado para que se termine el sumario, porque lo que pasa es que hay datos que tenemos que confirmar y por eso, pedimos nuevamente la información a la Justicia", contó Elías.Al respecto, Elías explicó cuál sería la incidencia del sumario administrativo, su condición y el trámite jubilatorio del ex perito del STJ que está a punto de recibir condena. "Si el sumario administrativo, necesita que el trabajador esté en actividad, vamos a pedir que se acelere la resolución del sumario administrativo para poder resolver con libertad el beneficio jubilatorio", sostuvo e insistió que "", dijo al referirse sobre las consecuencias de la jubilación del ex perito investigado por la Justicia."Estamos verificando datos de cuando Vitale era policía. Porque aparentemente,, cosa que llamó la atención en, eso también es muy llamativo", concluyó. Elonce.com