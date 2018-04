Carrió adjudicó las acusaciones de Jaitt a "una guerra de poderes"

Espectáculos Mirtha Legrand hizo su descargo sobre el escandaloso programa con Natacha Jaitt

Carrió aseguró que las acusaciones de Jaitt son "el inicio de una guerra sucia entre poderes, primero en el nivel chabacano, que tiene como eje al presidente de la Corte".La diputada, en declaraciones efectuadas en el programa de Mirtha Legrand, sostuvo que "la señora (en alusión) a Jaitt, fue utilizada seguramente en una operación".Por otro lado, se solidarizó con Mirtha Legrand por las críticas que recibió tras invitar a Jaitt y posibilitar que acuse a varias periodistas y animadores conocidos, además del ex diputado porteño Gustavo Vera, con una red de prostitución juvenil."Esta presencia es de apoyo explícito y de respaldo a su persona", le dijo Carrió a Legrand.Carrió también relacionó a Lorenzetti con la difusión de escuchas telefónicas a la ex presidenta Cristina Kirchner con lo que se manifestó en desacuerdo."Las escuchas no las tiene más el Ejecutivo, sino el presidente de la Corte Suprema. No estoy de acuerdo con que se difundan las escuchas, si no está relacionado con ningún delito", expresó.