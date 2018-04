Mirtha Legrand hizo su descargo sobre el escandaloso programa con Natacha Jaitt

"Quiero pedir disculpas a las personas que han sido mencionadas y se han sentido agraviadas", dijo. "Esas expresiones no son compartidas por mí ni por mi producción, aseguró."Me he preguntado si no debería haberle pedido que se retirara del programa", reconoció la conductora, y luego argumentó: "Hemos respectado la libertad de expresión". "Nunca nos hemos prestado a las operaciones", agregó.Luego pidió "que toda esta alteración mediática sea una cortina de humo nos haga perder el foco del tema de los abusos"."La estoy pasando muy mal, he pasado una semana espantosa", siguió a título personal y reconoció: "He sido muy criticada con razón".

"Me oponía a que sea invitada, no quería", aseguró y se excusó diciendo que no encontraban gente. "Fue un error, estoy totalmente arrepentida, me duele que haya nombrado a gente que yo quiero mucho o que los haya insinuado", expresó."El programa se me fue de las manos. Debí haberla frenado", declaró Legrand. Luego manifestó: "No le entendía muy bien, hablaba muy bajo y su dicción no era muy buena".Luego vereló que un hombre que estaba detrás de cámara que sería el hermano de Jaitt "sacó un cartel que decía 'no des nombres' e intercambiaba gestos con esta persona". También que la mediática "trajo unos papeles, en un momento se le perdió uno y se puso muy nerviosa".También hizo un mea culpa por su frase "por un punto de rating se mata a la madre": "Yo caí en eso, es tremendo". "Por un punto de rating no se puede herir a la gente", insistió.Finalizado su descargo tuvo una conversación telefónica en vivo con Gustavo Vera, agraviado por Jaitt, a con quien se disculpó e invitó a su programa.