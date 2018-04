Jubilaciones: El Gobierno quiere que se elimine a la ANSeS con la nueva ley

Controlar las prestaciones

El Ministerio de Trabajo ya tiene un primer borrador del anteproyecto del futuro Código de Seguridad Social que una comisión de tres expertos está redactando, para dejar asentados los principios que regirán al sistema de seguridad social y ordenar la dispersión de leyes, y evitar así las interpretaciones que generan conflictividad en la Justicia.La primera aproximación incluye los principios regentes basados en la Constitución Nacional, y que incluye la autonomía financiera del sistema. También contempla un sistema de jubilaciones contributivo y asistencial; respeta los regímenes jubilatorios especiales, diferenciales, profesionales y provinciales.Para ello propone la creación de una comisión de expertos que monitoree las prestaciones, de un Sistema Integral de Seguridad Social (SISS), que reemplace lo que hoy sería ANSeS, y en el que las personas y empleadores deberán inscribirse. Y que se dicten normas administrativas y judiciales procesales para aplicar este código, ya que hoy se utilizan los procedimientos del civil y comercial, que demoran los juicios diez años."El sistema de seguridad social es un sistema complejo e integral de elementos ideados para proteger a las personas afectadas por una contingencia", dijo Chirinos.Chirinos es quien presentó ayer estos lineamientos en el Ministerio de Trabajo, ante el secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci. Es uno de los integrantes de la comisión, junto con el constitucionalista Félix Loñ, también presente. La integrante ausente fue la camarista Lilia Maffei de Borghi.Por debajo del Código, que luego tiene que llevarse al Congreso, regirá la nueva Ley Previsional, que deberá redactar la Comisión de Sustentabilidad, para cuya creación se espera una resolución la semana que viene.La introducción del código de Seguridad Social incluye los principios rectores: dignidad, universalidad, irrenunciabilidad, movilidad, progresividad, no regresividad, responsabilidad individual, solidaridad (generacional, del activo al pasivo y del sano al enfermo), autonomía financiera ("para crear un sistema propio de financiación") y responsabilidad, según enumeró Chirinos. "Son el espíritu de la ley al momento de la aplicación", dijo.Respecto de la financiación, Chirinos entiende que la Constitución determina que los beneficios de la seguridad social se dan "según la capacidad económica o financiera del país". Y adhiere a la idea de Paulucci, de "crear un departamento propio de administración y financiación" de la seguridad social".Respecto de las jubilaciones, el código no puede plasmar los requisitos de edad ni de cantidad de años de aportes para jubilarse, publicó. "La expectativa de vida progresa y cada vez es mayor", dijo Chirinos.En tanto, el Código habla de la jubilación como concepto, pero el ex juez advirtió que tiene que "haber una adecuada proporción con el haber en actividad". Por lo que propone una comisión de expertos "que esté monitoreando las prestaciones y contemplar los aspectos económicos, financieros y de protección de las contingencias".El Código prevé la jubilación ordinaria, por invalidez, la prestación universal al adulto mayor (PUAM), por edad avanzada, honoraria. Mantiene los regímenes especiales (para Justicia, Relaciones Internacionales, investigación, Iglesia Católica, guardaparques), diferenciales (para tareas riesgosas), de profesionales y provinciales.Como sujetos con derechos y obligaciones, prevé el Estado, las personas individuales, los familiares, los desamparados, los empleadores, las asociaciones intermedias, los gremios. Y entre las contingencias enumeró las biológicas, patológicas y económicas y sociales, también los hechos de la naturaleza y los hechos humanos difusos, como las patotas y manifestaciones que pueden agredir a la personas.