Para el Bloque Justicialista, "Caputo no logró dar explicaciones claras"

Política Caputo defendió el endeudamiento en una audiencia en el Congreso

El bloque Justicialista de la Cámara de Diputados de la Nación, presidido por Pablo Kosiner e integrado por los entrerrianos Juan José Bahillo y Mayda Cresto manifestó su repudio ante la actitud del ministro Luis Caputo en la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Exterior de la Nación, en la que participa el diputado Javier David como representante del Interbloque Argentina Federal.A su vez, remarcaron que "alguien que se va de esa manera reconoce que no podía dar explicaciones. Lamentablemente el paso del Ministro por el Congreso de la Nación terminó en un escándalo y lo sucedido debe aclararse"."Fue lamentable la actitud del funcionario de decidir de manera unilateral la finalización del pedido de informe y levantarse sin que todos los bloques pudieran hacer sus preguntas. El bloque Justicialista siempre mostró responsabilidad al momento de plantear los debates y al tomar decisiones. La conducta del funcionario no es seria", sostuvieron los diputados nacionales."Evidentemente el ministro Caputo tiene muchas dificultades para explicar cuestiones vinculadas a un conflicto de intereses. Está comprobada su participación en empresas que no había declarado y todos sabemos que una persona que asume como Ministro no puede excusarse afirmando desconocer el sistema de declaración jurada del sector público", agregaron.Por último, los diputados advirtieron su preocupación por el crecimiento de la deuda exterior. "El oficialismo plantea que la relación deuda - PBI va a ir disminuyendo a partir de 2020, pero este gobierno no se caracteriza por tener buenas predicciones en la economía, tuvo que rectificar los números de la inflación y el valor del dólar, por ejemplo. El nivel del financiamiento de la colocación de deuda a 100 años no es como dice el Ministro de Finanzas a las tasas más bajas, han sido a casi al 8% cuando México se financia al 6% y países de Europa al 3%. Hay cosas que necesitan mucho que explicar".