Gobierno nacional quiere promover la educación sexual para "prevenir el aborto"

El ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, consideró prioritario "promover la educación sexual integral y responsable para poder prevenir el aborto", al abrir en La Rioja la primera reunión del año del Cofesa, cuyo eje principal será la instrumentación de la Cobertura Universal de Salud (CUS).



Junto al gobernador riojano, Sergio Casas, Rubinstein dejó inaugurado el encuentro del Consejo Federal de Salud (Cofesa), que sesiona con la participación de los titulares provinciales del área y buscará además reducir la brecha jurisdiccional en los índices de mortalidad, enfermedades y otros.



En Argentina "el acceso a la salud está garantizado pero no la calidad, la equidad y la efectividad que es lo que queremos trabajar con las provincias", dijo el ministro, que fue consultado luego por periodistas locales sobre el debate en torno a la despenalización del aborto, que espera tratamiento en el Congreso.



"Lo primero que tenemos que hacer como Ministerio de Salud es promover la educación sexual integral y responsable para poder prevenir el aborto", dijo el funcionario.



La interrupción del embarazo "es un fracaso y no es solución para nadie, porque nadie en su sano juicio puede decir que está a favor del aborto; después está el debate sobre la despenalización", cuestión sobre la cual "no me parece correcto opinar personalmente", sostuvo al afirmar que el Ministerio promoverá "la educación sexual y la anticoncepción".



Para ello la cartera sanitaria lanzó "el programa de prevención del embarazo adolescente no intencional", junto a los ministerios de Educación y Desarrollo Social, señaló.



El programa apunta a "reducir la frecuencia del embarazo adolescente, que es terrible en Argentina pero más importante es en las provincias del norte y por eso debemos trabajar codo a codo con ellas, con la sociedad y con las organizaciones civiles para reducir este fenómeno que condiciona la vida de los adolescentes de manera muy marcada", advirtió.



Al ser consultado sobre el tratamiento a extranjeros en hospitales públicos, Rubinstein dijo que "seguramente este tema se tratará" en el Cofesa y que es "una realidad en todas las provincias limítrofes" con países vecinos.



El problema de atención a extranjeros no residentes "no es algo de gran magnitud a nivel nacional, pero sí lo es para las provincias limítrofes" y "dispara un debate que me parece muy saludable en nuestro país, que es cómo se financian los servicios de salud", expuso.



La atención en el sistema sanitario público "es gratuita y debe seguir siendo gratuita; pero esto no significa que sea gratis, porque alguien debe pagar la cuenta, ya sea el Estado nacional, provincial o los ciudadanos a través de los impuestos, pero debemos saber las fuentes para mejorar el financiamiento", explicó.



Rubinstein desestimó algunos rumores sobre la eliminación del 50 por ciento de los planes sociales: "No sé de dónde salió esa información, pero sí puedo garantizar que todos los programas están garantizados", aseguró.



El gobierno nacional, dijo, promoverá "las políticas alineadas con la ampliación de la cobertura universal de salud, que nos es otra cosa que acercar los servicios a la gente y articular con las provincias los recursos".



El programa, indicó, consiste en "ampliar los servicios con equidad y calidad" y avanzar en "el mejoramiento de la salud pública con las provincias" para reducir "la brecha" que "lamentablemente hoy existe".



Rubinstein dijo que "entre provincias más ricas y otras más pobres" existen "diferencias inadmisibles de mortalidad" infantil, materna y por infarto agudo de miocardio y también en "frecuencia de diabetes y de hipertensión", que requieren un abordaje conjunto "para reducir esas brechas".



"Esto se produce por el lugar donde uno nace, por la condición socioeconómica que tiene o por el tipo de cobertura sanitaria. Y reducir esas brechas es el principal objetivo de la estrategia de la cobertura universal de salud" precisó Rubinstein.