Presenta un 55% de avance la obra de la nueva escuela técnica Nº 100 de Paraná

La construcción de la escuela técnica Nº 100, ubicada en el Puerto Nuevo de Paraná, presenta un avance del 55 por ciento. Así se informó desde el gobierno provincial, tras la recorrida de autoridades por la obra.Se trata de una nueva escuela técnica que se ejecuta en la provincia, es esta oportunidad a través de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) que además lleva adelante el control y seguimiento de la obra. El plazo de ejecución es de 24 meses.El ministro de Planeamiento, Luis Benedetto, junto a la senadora nacional, Sigrid Kunath, y el coordinador de la Unidad Ejecutora Provincial, Adolfo Quinodoz, visitaron la obra del nuevo edificio para el escuela técnica N° 100 Puerto Nuevo, de la ciudad de Paraná, que se ejecuta con fondos nacionales a través de la Unidad Ejecutora Provincial."Estoy muy impactada con el avance de esta obra, que ya se encuentra en un 55 por ciento, porque cuando esta escuela esté terminada le va a dar otro tipo de dinámica a la zona, un lugar de Paraná que es verdaderamente maravilloso. Se trata de una obra imponente, no solo por sus dimensiones sino por el formato y la modalidad que acá se están proponiendo", destacó la senadora.Señaló además que "estoy acompañando la gestión provincial en este sentido, interesada como paranaense por el esfuerzo que se está haciendo, y viendo los avances que se están logrando en diversas obras, como en el Centro Educativo Terapéutico, la Escuela Hogar Eva Perón y el Hospital Pascual Palma, que hemos recorrido recientemente".Por su parte, Benedetto señaló el trabajo constante que se realiza visitando obras y señaló también el acompañamiento de la senadora. Destacó además la importancia de la obra, no sólo en cuanto a infraestructura, sino también en relación a la propuesta educativa dado que "se contará con una especialidad que no hay en la provincia y muy pocas en el país"."Debemos darle la importancia que tiene no sólo por la orientación sino por la cantidad de aulas, talleres y un canal de pruebas único", dijo el ministro y reveló: "Tenemos un muy buen nivel de avance. Esperamos seguir con este ritmo y poder inaugurar, parcialmente, para el inicio lectivo del próximo año".El coordinador de la UEP, organismo a cargo de la obra, Adolfo Quinodoz, también destacó: "Por el monto y dimensiones la UEP protagoniza la obra más importante aquí en la escuela técnica 100. Creo que esto destaca y resalta la importancia que nuestro gobernador le da a la formación técnica en esta especialidad tan importante en estos tiempos".La obra se conforma de tres sectores. El primero prevé el área pedagógica que se divide en formación general y científica por un lado y técnica específica por otro. En este sentido, para la primera, se edificarán 11 aulas comunes, una sala de tecnología, un laboratorio de exactas y ensayos de materiales y otro de fluidos (hidráulica y neumática), diferentes salas destinadas a actividades artísticas múltiples, informática y dibujo. Además se incorporará un centro de recursos pedagógicos y multimediales, oficina técnica, salón de usos múltiples y playón deportivo.Para la formación técnica específica se construirán espacios donde se realizarán las prácticas educativas para la formación de técnicos navales. De modo que en la planta baja se ubicarán los talleres de carpintería de ribera y el taller de plásticos. A su vez, se emplazarán los talleres de carpintería, metalmecánica y herrería, conectados con el canal de experiencias hidrodinámicas y verticalmente articulados con la sala de diseño naval. Este recorrido espacial y de equipamiento propuesto materializa circuitos de aprendizajes y optimiza los usos del sector de educación técnica específica.Por otra parte, el proyecto prevé el área de gestión, administración, apoyo y extensión contando con dirección, vicedirección, secretaría, jefatura de enseñanza práctica, regencia, dos salas para receptoría, una sala de docentes, archivo, asesoría pedagógica y un espacio para el centro de estudiantes.Es preciso detallar que esta es una construcción única en sus características y formará estudiantes técnicos con conocimiento en construcciones navales. Para ello se adecuan los espacios de manera especial para que puedan llevarse adelante los proyectos, diseños y experimentaciones necesarias, a manera de ejemplo, el canal de experiencias hidrodinámicas - ámbito donde se alojará el canal de pruebas de agua circulante - será de 32 metros de largo, 2,50 metros de ancho y 2 metros de profundidad, equipado con un generador de olas que permitirá reproducir movimientos semejantes a las que un barco puede encontrar en el río.