Asamblea Ambiental: "Gualeguaychú quiere saber que aire está respirando"

Política Ambiente recibió a la Asamblea de Gualeguaychú

Alazard indicó que hubo un acuerdo entre el ministro Sergio Bergman y el gobernador Gustavo Bordet para trasladar los censores de aire, tal como lo reclaman desde a Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú."El punto prioritario era reclamar por los censores de aire correspondientes a una estación de muestreo de la Comisión Nacional de Energía Atómica que actualmente están colocados en un punto neutro que no servía para nada", explicó Alazard a APF respecto de la reunión que mantuvieron los asambleístas con representantes del Ministerio de Ambiente de la Nación.Al respecto remarcó que "si bien ya se había llegado a un acuerdo entre Nación, Provincia, Municipio y Asamblea hace exactamente un año, esto no se había podido llevar a cabo, por lo que fuimos a reclamar que finalmente se concrete"."La noticia es que hubo un acuerdo entre el ministro Sergio Bergman y el gobernador Gustavo Bordet para que finalmente se lleve a cabo el traslado de los censores. Sin bien no hay precisiones acerca de cuándo se va a realizar, celebramos este avance y que se active este mecanismo", adelantó Alazard.el asambleísta de Gualeguaychú remarcó que "estudios técnicos indican que actualmente Botnia está emitiendo una tonelada de material particulado por sus chimeneas diariamente, y teniendo en cuanta que el 70 por ciento de los días del año los vientos provienen desde la pastera hacia Gualeguaychú, merecemos saber qué es lo que estamos respirando en esta región".