Agmer, Amet y UDA analizarán en asambleas la propuesta salarial del gobierno

Política El gobierno reformuló la oferta salarial para los docentes

El Ejecutivo provincial ofreció a los sindicatos docentes, una suba de 9,3% en marzo, que incluye el 1,3% (pendiente de 2017) retroactivo a enero, y un 7% más para agosto. Además se sostiene la decisión de rever la suba en caso de que la inflación supere esas cifras."La oferta será puesta en discusión en las escuelas, en las seccionales durante asambleas, y finalmente en un", reveló aEn la oportunidad, el sindicalista indicó: "No vamos a hacer valoraciones respecto de la propuesta, sino que vamos a ser respetuosos de lo que definan nuestros compañeros en cada asamblea y en el congreso".Asimismo, Pagani manifestó que en el encuentro con los representantes del Ejecutivo entrerriano, expresaron "el rechazo al decreto 97/18 que busca limitar y poner condiciones a la posibilidad de asambleas". "Es un enorme retroceso y en esta instancia de dialogo, es casi como una afrenta", subrayó.Exigieron además, la actualización del código 29 y solicitaron al gobierno que entregue las simulaciones de la propuesta para un análisis más completo por parte de los docentes. Se volvió a reiterar que el 1,3 correspondiente al acuerdo de 2017 debe abonarse a partir de diciembre y no ser incorporado a la presente discusión. Se manifestó también la necesidad de efectivizar la equiparación salarial de los equipos directivos de Primaria y Secundaria tal como se había comprometido el año pasado.Por su parte,, valoró que "porque de tres cuotas pasaron a dos".El sindicato que nuclea a los docentes de escuelas técnicas, hará asambleas este viernes y lunes, y el congreso de la entidad está previsto para el martes o miércoles.En tanto,, también destacó queen la nueva oferta salarial del gobierno provincial.Respecto del compromiso por parte del Ejecutivo entrerriano para "monitorear la suba salarial de acuerdo a la evolución de la inflación", la gremialista advirtió que "si antes de esa fecha prevista, fluctuara la inflación y quisiera superar el salario docente, nos volvemos a reunir para aggiornar los mismos y que no quedemos por debajo de la inflación".Raya anticipó que el sindicato consultará a las bases, y decidirán la semana próxima.