Macri habló de la brecha salarial de género, aborto y licencia por paternidad

Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa

Sobre el aborto

El Presidente Mauricio Macri pidió el fin de la brecha salarial de género y anunció un proyecto para la extensión de licencia por paternidad durante la inauguración de las sesiones ordinarias en el Congreso."No podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre, no es justo en un mundo de iguales", aseguró. Y añadió: "Según el INDEC, estas diferencias llegan hasta el 30% y esto no puede seguir así".Por otra parte, anunció que presentarán "un proyecto de ley para extender la licencia por paternidad". "No hay motivo para que los padres podamos compartir solo dos días en el nacimiento de nuestros hijos", agregó el mandatario.Ante la Asamblea Legislativa, el presidente Mauricio Macri reiteró que su postura ante el aborto es a favor de la vida, pero también se mostró "a favor de los debates maduros". "Vemos con agrado que el Congreso lo tenga en su agenda este año", dijo al referirse al proyecto para la legalización del aborto durante su mensaje de inauguración del 136 período de sesiones ordinarias del Parlamento.Mientras Macri se pronunciaba sobre este tema, le gritaron que apruebe la consulta popular, tal como propuso el bloque de diputados nacionales Unidad Justicialista, referenciado en el gobierno de la provincia de San Luis.