Las claves y las definiciones de Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa

Fueron alrededor de 40 minutos de anuncios, promesas y balance. Comenzó con un homenaje "a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan que entregaron su vida cumpliendo su deber". Y terminó con una arenga presidencial y el, a esta altura clásico, "Sí, se puede" de los legisladores de Cambiemos.En su tercer paso por el Congreso para inaugurar un período de sesiones ordinarias, el presidente Mauricio Macri dejó un puñado de definiciones clave:1) "Lo peor ya pasó y ahora empiezan los años que vamos a crecer".2) "Algunos nos critican por ir demasiado lento y otros por ir demasiado rápido. Los primeros piden un shock de ajuste, pero vinimos a reducir la pobreza y a asegurarnos que ningún argentino pase hambre".3) "Vamos a dejar de endeudarnos y vamos a recibir las inversiones para ser un país confiable".4) "Elegimos el cambio con gradualismo. Tenemos metas para bajar la inflación , reducir el déficit fiscal y se multiplicarán las inversiones en un país confiable, necesitamos templanza"20 definiciones clave de Mauricio Macri en el Congreso5) "Después de décadas de desorden, llegó el momento de ser serios con el equilibrio fiscal. Es la plata de los argentinos y administrarla con responsabilidad es nuestra obligación".6) "Todo esto fue posible, entre otras razones, porque la inflación está bajando. La inflación de 2017 fue menor que la de 2016. La de este año va a ser más baja, y la del año que viene va a ser todavía menor que la de éste".7) "No podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre, no es justo. Tienen mi compromiso para que el salario igualitario que establecen nuestras leyes sea una realidad".8) "En un mundo de iguales, no hay razón para que un padre sólo tenga dos días en el momento del nacimiento de los hijos. Vamos a presentar un proyecto de ley para extender la licencia por paternidad".9) "Creemos en un sistema que proteja a las víctimas del delito y las fuerzas de seguridad. Las mujeres y los hombres de las fuerzas de seguridad se juegan la vida por nosotros. Merecen todo respeto y admiración".10) "La seguridad y la lucha contra el narcotráfico son dos de las demandas más grandes de los argentinos. Por primera vez tenemos una estrategia nacional para abordar estos temas. Esta estrategia está funcionando. Las incautaciones de droga son récord, más de 300 toneladas, la cantidad de robos se redujo un 11% y los homicidios más de un 20% en estos dos años".11) "No creemos que haya que caer en la mano dura ni en el abolicionismo para resolverla. Creemos en un sistema que ponga en el centro a las víctimas del delito, que respete a las fuerzas de seguridad y que ofrezca penas proporcionales a los delitos cometidos".12) "Necesitamos algunas reformas, como la del Código Penal. Tenemos un código viejo, desordenado y emparchado mil veces. Desde el año pasado hay una comisión de expertos preparando un Código Penal nuevo, más moderno, que va a estar terminado dentro de pocos meses".13) "Los padres no podemos desentendernos, no podemos dejar solos a los maestros. La calidad en la educación es un compromiso que tenemos que asumir juntos, familias, docentes y toda la comunidad educativa".14) "No podemos hacer política con la educación de nuestros hijos, no podemos acordarnos de la educación solo con las paritarias".15) "Hace 35 años que se posterga un debate muy sensible que como sociedad nos debemos: el aborto. Como dije más de una vez, estoy a favor de la vida. Pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables que como argentinos tenemos que darnos. Por eso, vemos con agrado que el Congreso incluya este tema en su agenda de este año".16) "Los argentinos tenemos todo para crecer, depende de nosotros y de nadie más. Estoy convencido de que vamos a hacerlo".17) "Ya sobrepasamos la cantidad de personas empleadas en 2015. Y los salarios le ganaron a la inflación. En enero tuvimos récord de venta de cemento, de asfalto, de autos y de motos, de turismo y de vuelos de pasajeros, para citar algunos de los ejemplos más visibles. Toda esta actividad está generando trabajo".18) "Ese crecimiento invisible sucedió, la base invisible está. Cada transformación está hecha sobre bases firmes y va a durar toda la vida".19) "Si pudimos evitar la crisis que se venía; si pudimos generar trabajo y empezar a reducir la pobreza; si pudimos asfaltar barrios enteros que estaban sumergidos en el barro; si pudimos pasar del aislamiento a la integración con el mundo; ¡imaginemos todo lo que podemos lograr!"20 definiciones clave de Mauricio Macri en el Congreso20) "Más Invito a quienes piensan distinto. Les pido que abran su mente y su corazón, a que tal vez, esto que estamos proponiendo, con absoluta buena fe, funciona y está funcionando. Nos necesitamos todos y nos necesitamos juntos. Nuestros verdaderos enemigos son la resignación y la indiferencia. Animémonos a derrotarlos con entusiasmo, con coraje, con fuerza".