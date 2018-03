El presidente Macri afirmó que "lo peor ya pasó y el país comenzará a crecer"

El presidente Mauricio Macri, afirmó que "lo peor ya pasó y ahora vienen los años en los cuales el país va a crecer", durante el discurso que pronunció ante la Asamblea Legislativa en la apertura del 136 período de sesiones ordinarias del Congreso de la NaciónMacri agradeció a los argentinos, "los que están dentro del recinto y los que están afuera" por el "esfuerzo", por "trabajar juntos", "marcar el camino", y "elegir la verdad", y por comprender que el crecimiento "lleva tiempo" y que "no hay atajos ni soluciones mágicas", en su mensaje de inauguración del 136 período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.Macri aseguró que "la desocupación está bajando y el total de empleados registrados aumentó a 270.000", pero admitió que "la mitad de los trabajadores en la Argentina está en la informalidad".Además, anunció el envío al Congreso nacional de un proyecto de ley de inclusión laboral "para combatir el trabajo no registrado" y otro para extender las licencias por paternidad, dijo.Asimismo, el presidente señaló que "primera vez el Estado tiene una estrategia para enfrentar al narcotráfico, que está avanzando".Por otra parte, sostuvo que "no creemos en la mano dura ni el abolicionismo" sino en "un sistema que ponga en el centro a las víctimas del delito, de respeto a las fuerzas de seguridad y de penas proporcionales a los delitos cometidos", afirmó al hablar ante la Asamblea Legislativa.Además, pidió al Congreso de la Nación respaldo para reformar el Código Penal, que es "viejo" y fue "emparchado mil veces", así como también el Código Procesal Penal, para pasar a un modelo en el que "los fiscales tengan más protagonismo", resaltó.El presidente propuso modificar la ley que prohíbe difundir los resultados de las evaluaciones educativas que se hacen en las escuelas.Macri pidió "no hacer política con la educación de nuestros hijos", al subrayar ante la Asamblea Legislativa que "no podemos acordarnos de la educación sólo en el momento de las paritarias" en referencia a la negociación salarial con los sindicatos de docentes.En tanto, adelantó que un equipo interministerial está trabajando en una "iniciativa integral para que en escuelas y centros de salud haya profesionales que acompañen y asesoren a chicos en educación sexual, reproductiva y métodos anticonceptivos", para evitar el embarazo adolescente.Por otra parte, anunció esta mañana que impulsará un proyecto de reformas al Código Penal, para que se "introduzcan penas fuertes a los conductores que ponen en riesgo la vida de los demás por manejar alcoholizados, bajo efecto de drogas o superando ampliamente la velocidad permitida".El presidente Mauricio Macri aseguró que "los salarios le ganaron a la inflación", dijo durante el discurso que pronunció ante la Asamblea Legislativa en la apertura del 136 período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.Macri sostuvo que "no es justo que una mujer gane menos que un hombre" y dijo que, según el INDEC, "esa diferencia llega al 30%", afirmó.En su intervención ante la Asamblea Legislativa, afirmó que "crecer depende de nosotros, de nuestra capacidad de sentarnos a dialogar a una mesa, sin patoterismo ni extorsiones", porque "no sirve seguir culpando a otros de lo que nos pasa".Macri aseguró que está "a favor de la vida", pero al mismo tiempo celebró que se dé un "debate maduro y responsable" en el Congreso de la Nación en el que se escuchen "todas las voces" y se tomen en cuenta "todas las posturas", dijo al referirse al proyecto para la legalización del aborto durante su mensaje de inauguración del 136 período de sesiones ordinarias del Parlamento.