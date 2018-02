Arzobispo Aguer, sobre el debate por el aborto: "Es un gobierno sin principios"

Política El Gobierno da libertad a sus legisladores para tratar legalización del aborto

El arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, cuestionó al gobierno de Cambiemos por habilitar en el Congreso el debate por la despenalización del aborto , al asegurar que "no tiene principios" y dijo que la novedad "no le habrá hecho gracia" al papa Francisco ."Bajo el gobierno de [ Cristina]Kirchner se aprobó la ley de matrimonio igualitario y, sin embargo, la señora de Kirchner se ha negado al debate del aborto. Hay una serie de contracciones. Como también las hay en el presidente, un hombre que fue formado en el colegio Newman y en la UCA, que yo creo que ni sabe hacerse bien la señal de la cruz, y que sale con estas cosas", lanzó el monseñor en diálogo con Radio Mitre.En ese tono, consideró que el de Cambiemos "es un gobierno sin principios, principios fundamentales, de orden moral y natural". Además, agregó que "podría ser" que el anuncio del Gobierno sea "una cortina de humo" para tapar otras cuestiones sociales o económicas. "En esta gimnasia democrática, poco seria, todo es posible", dijo.Monseñor Aguer recordó la postura de la Iglesia, que considera que "desde el momento de la concepción hay una vida humana". En ese sentido, cuestiona el proyecto de despenalización del aborto hasta la semana 14 de gestación. "¿Antes de ese tiempo, qué es, un bicho? ¿Y se convierte en humano a las 14 semanas?", señaló.El debate por el aborto se reavivó esta semana, luego de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, les indicara a los jefes parlamentarios de Cambiemos que el Gobierno "no va a obstaculizar" la discusión del tema, tras muchos años de resistencia al tema en el Parlamento, aunque según los primeros cálculos, no se lograría su aprobación.Ayer, la comisión ejecutiva del Episcopado se pronunció públicamente de manera más moderada con un comunicado en el que, si bien reiteró la postura histórica de la Iglesia en favor de la vida, reclamó una discusión "integral" del tema así como un "diálogo sincero y profundo, sin descalificaciones, violencia o agresión", de cara al debate en el Congreso.