El debate por el aborto: Los funcionarios que están a favor y en contra

Luego del masivo "pañuelazo" del lunes pasado, el Gobierno tomó la decisión de dar un paso adelante para que el aborto llegue al Congreso en medio de un fuerte debate, donde algunos artífices de la política ya brindaron su punto de vista. Pese a que Mauricio Macri se mostró en contra del proyecto de ley para legalizarlo, las posturas dentro del propio oficialismo son repartidas, por lo que el presidente dará "libertad de conciencia" a los legisladores de Cambiemos para que voten de acuerdo con sus convicciones.



Tiempo atrás, algunas figuras de Cambiemos expresaron su posición sobre el aborto, al igual que referentes de otros partidos. Desde Juliana Di Tullio, que presidió el bloque kirchnerista en Diputados y se mostró a favor, hasta Máximo Kirchner, quien asistió a la marcha de Hugo Moyano con un pañuelo verde que propone el aborto legal, gratuito y seguro. Sin embargo, Cristina Kirchner nunca dio lugar a que el tema ocupe un lugar en la agenda durante su gestión.



En su informe anual, Amnistía Internacional alertó que en 2017 las mujeres seguían teniendo "dificultades" en nuestro país para acceder a un aborto legal incluso en los casos de violación o de riesgo para su salud, ambos ya aprobados; una observación a la que el organismo de derechos humanos sumó una petición para que la interrupción del embarazo se despenalice plenamente. Las voces del oficialismo y de la oposición Gabriela Michetti: "No tengo ningún problema en dar la discusión. Para mí la vida es a partir del embrión y los estados tienen que considerar que el derecho a la vida es el primer derecho humano. Si lo defendemos en cualquier circunstancia, y yo pienso que ahí hay una vida, lo tengo que defender".



Maria Eugenia Vidal: "Yo no creo que las mujeres por ocupar cargos públicos estemos obligadas a promover la despenalización del aborto por el solo hecho de ser mujeres; esto tiene que ver, seas mujer o varón, con una convicción de consciencia más profunda y ni siquiera tiene que ver con lo político o lo partidario, porque dentro de Cambiemos hay mujeres que están a favor de la despenalización".



Esteban Bullrich: "El aborto es matar, es ir contra la vida, creo en el derecho a la vida. Eso obviamente lo ratifico. Creo que hay una vida dentro de una madre". Es importante que se dé el debate, porque claramente no está zanjado. En Cambiemos hay libertad de conciencia, cada uno tiene su mirada y va a aportar al debate desde su mirada".



Rogelio Frigerio: "Estoy en contra del aborto y estoy a favor de la vida. Es un tema que hemos planteado desde el gobierno de la Ciudad, en el cual es difícil tener una posición. Tiene muchas aristas, cuestiones personales, religiosas? El Estado tiene una enorme responsabilidad en términos de evitar embarazos no deseados".



Sergio Bergman: "Todos los temas tienen que ser debatidos y más cuando son reclamos de la sociedad, mi posición personal es que no estoy a favor del aborto. Lo que tenemos que evitar son las manipulaciones y las acciones demagógicas de utilizar un tema que la sociedad requiere debatir".



Florencio Randazzo: "Primero hay que preguntarles a las mujeres que posición tienen. Es un tema muy difícil de opinar y que no hay que esquivar y hay que discutirlo, sabiendo que en Argentina hoy existen abortos ilegales. El aborto ilegal les ha costado la vida a muchas mujeres, sobre todo a las más humildes. Es una discusión que hay que poner sobre la mesa".



Jorge Taiana: "Estoy a favor de la despenalización. No es legal, pero es aceptado y todos saben que los médicos lo hacen. Son las más humildes las que corren riesgos. Es una posición personal".



Martín Lousteau: "Sabemos lo que significa y también que eso está en el marco de la ilegalidad desde el punto de vista del riesgo de la salud y de lo que implica tomar esa decisión. Acá hay un conflicto de derechos muy difícil de lidiar, el de la mujer y el derecho a la vida. No se puede obviar que hay dos derechos".



Margarita Stolbizer: "Tiene que ser discutido, es necesario e imprescindible. El primer punto de la campaña debe ser la despenalización de la interrupción voluntaria, es una locura pensar que una mujer que practica un aborto deba terminar presa".



Miriam Bregman: "Defendemos la despenalización y el derecho al aborto. En estos momentos se repite trágicamente algo que ya vimos en el gobierno anterior, que las posturas individuales de funcionarios públicos se impone por sobre una discusión de salud pública".



Mirta Tundis: "Estoy a favor de la vida, pero no dejo de reconocer que las mujeres de bajos recursos terminan penalizadas o fallecen; por lo que la despenalización sería lo correcto. No es justo que sean demonizadas, o peor, que mueran".