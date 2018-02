Moyano en la marcha: Pidió al Gobierno terminar con las "políticas que hambrean"

Política Dirigentes sindicales lanzaron fuertes críticas en la masiva marcha de Moyano

Ante miles de trabajadores, dirigentes sindicales, sociales y políticos, se desarrolló el acto central de la marcha contra el ajuste que ejecuta la gestión de Mauricio Macri, contra los despidos masivos en el Estado y por negociaciones paritarias dignas."Los gorilas no pueden estar más en la conducción del país", fue el broche de oro que puso el secretario general de la CGT y líder de Camioneros, Hugo Moyano, a la serie de oradores, que pasaron por el palco central emplazado en la avenida 9 de Julio y Belgrano.El secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, afirmó esta tarde que no tiene "miedo de ir preso" ni de que lo "maten", porque -según dijo- está "dispuesto a dar la vida por los trabajadores"."No tengo miedo de ir preso, estoy dispuesto a ir preso si la Justicia cree que tengo que ir. No tengo miedo de que me maten, estoy dispuesto a dar la vida por los trabajadores, lo digo de corazón", remarcó el líder gremial, al cerrar el multitudinario acto.En el escenario en 9 de Julio y Belgrano, Moyano enfatizó: "Así que por más que hagan y digan lo que digan, aquí estoy, no me voy a ir del país, no tengo plata afuera"."Multiplicaron a los pobres y todavía nos quieren hacer creer que sus políticas en el futuro nos van a beneficiar, es mentira.Los ataques gremiales son para destruir la defensa que puedan tener los trabajadores. Eso es lo que venimos a decirle en una marcha pacífica", subrayó Moyano.En el cierre del acto, aseguró: "No somos antidemocráticos, así que se queden tranquilos, pero sí somos luchadores y vamos a luchar incansablemente"."Si tuviera un problema, tengo las suficientes pelotas para defenderme yo mismo", recalcó Moyano y aseguró que no está "implicado en ningún tema de corrupción".Al cerrar el acto contra las políticas del gobierno de Mauricio Macri, el líder sindical subrayó: "No me cagué nunca, siempre puse las que tengo que poner y si hay un problema que se queden tranquilos, que voy a poner las que tengo que poner".Asimismo, el camionero dijo que "la política económica que se lleva adelante es para perjudicar a los que menos tienen". "Esta movilización multitudinaria, conformada por distintos sectores políticos y sociales, venimos con un solo objetivo, es decirle al Gobierno, señor presidente no siga llevando adelante políticas que hambrean a la parte más sensible de la sociedad", agregó.Luego, advirtió: "No vinimos a amenazar al Gobierno, no somos antidemocráticos ni desestabilizadores, somos hombres y mujeres que venimos a decirle que dejen de aplicar políticas que hambrean a los que menos tienen".