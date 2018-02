Dirigentes sindicales lanzaron fuertes críticas en la masiva marcha de Moyano

Palabras de Palazzo

Lo que dijo Micheli

El discurso de Yasky

Con una masiva movilización que copó la avenida 9 de Julio, el camionero Hugo Moyano, junto a las dos CTA, ATE, la CTEP y partidos opositores como el kirchnerismo y la izquierda, lanzaron fuertes críticas a la política económica del Gobierno, y cuestionaron la intención de ponerle un tope a los aumentos salariales, la rebaja de las jubilaciones, el ajuste, y el proyecto de reforma laboral.El encargado de abrir el acto, que se adelantó para antes de las 15, fue el triunviro de la CGT y líder del gremio de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid, quien leyó un documento con los seis principales reclamos contra el Gobierno. Debajo del escenario, unas 400.000, según los sindicalistas, escuchaban el acto.El triunviro de la CGT y líder del gremio de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid, fue el encargado de dar inicio al acto que el camionero Hugo Moyano encabezó sobre la 9 de Julio, a la que aseguran los sindicatos y las organizaciones sociales asistieron más de 400 mil personas.Schmid leyó un documento con los seis puntos centrales del reclamo opositor contra el Gobierno:- Repudio a la baja de las jubilaciones- Paritarias libres y sin tope- Rechazo a la reforma laboral- Rechazo al mega DNU "en especial lo que se refiere a los temas laborales"- Apoyar a las organizaciones sociales en conflicto- "Les pedimos a los legisladores que no apoyen leyes que cercenan los derechos de los trabajadores y de los sectores más postergados".El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, destacó esta tarde que la movilización en el centro porteño es "pacífica" y advirtió que la "violencia" es el gobierno de Mauricio Macri, "cuando ataca a los dirigentes sindicales para conseguir su silencio"."Violencia es haberle robado a los trabajadores cuando votaron la ley previsional. Violencia es cuando eliminan impuestos a los ricos y se los siguen cargando a los trabajadores. Violencia es cuando se ataca a los dirigentes sindicales para conseguir su silencio", resaltó Palazzo.En el escenario en 9 de Julio y Belgrano, expresó su respaldo al líder de Camioneros, Hugo Moyano, y a "todos los que son objeto de persecución de este gobierno"."Hoy nace la resistencia a las políticas de este gobierno", enfatizó el secretario general de La Bancaria.El secretario general de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, alentó esta tarde la posibilidad de un paro nacional si no hay respuestas del gobierno nacional a los reclamos de las centrales obreras y llamó a mostrar "la unidad dentro de la diversidad"."Volvámonos a juntar pronto si no hay respuestas, mostremos la unidad dentro de la diversidad para decirle basta a estos tipos", resaltó Micheli, al hablar de un "paro nacional".El dirigente de la CTA subrayó que muchos dirigentes del gobierno "son vagos, que vinieron llenarse los bolsillos".Micheli, además, agregó: "Dicen que cómo van a marchar con (Hugo) Moyano. Nosotros venimos acá para que paren a los despidos, que paren con la entrega del país, con los aumentos".El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, afirmó esta tarde que tras cada marcha el Gobierno "interviene un sindicato o abre una causa" contra algún sindicalista, a través de "jueces amigos"."Sabemos que cada vez que salimos a la calle este gobierno con algún juez amigo interviene un sindicato, abre una causa. Por eso bancamos a (Hugo) Moyano, a (Roberto) Baradel, y les decimos que si quieren buscar delincuentes, ladrones, les pasamos una dirección: Balcarce 50", enfatizó Yasky.En el escenario montado en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Belgrano, el dirigente de la CTA llamó a construir "una nueva unidad del sindicalismo y los movimientos sociales contra un gobierno que le mete la mano en los bolsillos a los trabajadores y los jubilados"."Este va a quedar en la historia como el día de la unidad de los trabajadores, de que no nos ponemos de rodillas ante los patrones", señaló.