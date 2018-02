Frigerio: "Díaz Gilligan tendrá que dar un paso al costado" si la OA lo indica

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró que el Gobierno "no está para apañar a nadie" en relación a la denuncia contra el subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, por presuntamente ocultar una cuenta bancaria en el exterior, y advirtió que si la Oficina Anticorrupción (OA) establece que no actuó de acuerdo a las atribuciones de un funcionario público "tendrá que dar un paso al costado".



Frigerio aclaró no obstante que Díaz Gilligan "hizo lo que tenía que hacer, que era presentarse ante la Oficina Anticorrupción con documentación, y ahora hay que esperar unas pocas horas hasta que la OA plantee si hubo alguna razón que justifique la renuncia".



En declaraciones a radio La Red, el ministro advirtió que el gobierno nacional "no va a apañar a nadie", pero "tampoco va a prejuzgar".



"No es un tema tan complejo y se va a resolver en los próximos días. Es un hecho que sucedió hace muchos años y no están involucrados recursos de la gente", recalcó, aunque agregó que el hecho "amerita una investigación".



"El presidente (Mauricio Macri) ha sido claro sobre esto: no estamos para apañar a nadie y queremos que la ley se cumpla. Si ocurrió un hecho que la OA entiende que no se corresponde con lo que tiene que hacer un funcionario público va a tener que dar paso al costado".



Díaz Gilligan está acusado de ocultar su participación en una empresa radicada en Gran Bretaña dedicada a transferencias de jugadores de fútbol que contó con 1,2 millones de dólares a su nombre en una cuenta en un banco de Andorra.



En un reportaje publicado por la mañana, el funcionario aclaró que "no hay fondos públicos involucrados" en la cuenta oculta a su nombre.