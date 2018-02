AMIA II: piden 6 años para Menem y 8 años para Galeano

En un alegato cuestionado por familiares de víctimas del atentado y por la referente de Cambiemos Elisa Carrió, el Ministerio de Justicia solicitó, además, la absolución de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.



En el juicio oral, que lleva más de dos años, se ventilaron dos grandes hechos: por un lado, el pago al reducidor de autos Carlos Telleldín para que diera una declaración falsa ante la justicia; y, por otro, el abandono deliberado de la investigación sobre el ciudadano de origen sirio Alberto Kanoore Edul, quien tenía vínculos con la familia Menem.



El alegato fue realizado por José Console, el abogado designado por el Ministerio de Justicia para exponer los pedidos de penas en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA y cuestionado por el resto de los letrados de la Unidad.



Las diferencias surgidas en el interior de la Unidad AMIA tuvieron que ver con la decisión del Ministerio de no pedir penas para los ex fiscales Mullen y Barbaccia, algo que fue cuestionado duramente por Carrió, cuya abogada de confianza, Mariana Stilman, que integraba ese equipo y que renunció al mismo al conocerse que el Estado no alegaría contra Mullen y Barbaccia.



Entre las críticas a Console también surgió que tendría un cargo en Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires por lo que podría no estar habilitado para ejercer como abogado, hecho que alertó al Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que encabeza el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA.



El viernes pasado, el TOF 2 envió un oficio urgente al Consejo de la Ciudad para que informe en 24 horas si Console está habilitado para ejercer como abogado en el juicio. Además envió otros dos escritos al ministro de Justicia, Germán Garavano, y al titular de la Unidad AMIA, Mario Cimadevilla.



Fuentes judiciales confirmaron a Télam que como los oficios no fueron respondidos, el tribunal integrado por Jorge Gorini, Néstor Costabel y Karina Perilli, reiteraron el pedido pero "bajo apercibimiento" y dejaron supeditada la validez del alegato a las respuestas que recibieran.



Durante la audiencia de hoy, el Ministerio de Justicia también pidió que el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy sea condenado a 6 años de prisión y que su entonces segundo, Carlos Anchezar, sea condenado a 4 años.



El abogado de la Unidad AMIA también pidió penas para el ex policía Carlos Castañeda (4 años), el ex agente de inteligencia Patricio Finnen (3 años), Telledín (7 años) y solicitó la absolución del ex comisario Jorge "Fino" Palacios.



La Unidad AMIA coincidió con la fiscalía en relación a la participación que habría tenido en la maniobras de encubrimiento el ex titular de la DAIA, Ruben Beraja, por lo que pidió para el la pena de un año de prisión.