ATE Entre Ríos realizó una volanteada al ingreso del Túnel Subfluvial en Paraná

Volanteada sobre Ruta 14

Sobre la marcha del 21

Trabajadores nucleados en ATE Entre Ríos realizaron este jueves, una volanteada en el ingreso al Túnel Subfluvial en el marco de la jornada nacional de lucha convocada por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Autónoma y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), junto a otras organizaciones sociales como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) que también nuclea al movimiento Barrios de Pie., Víctor Sartori, secretario de Organización de ATE Entre Ríos.En la oportunidad, indicó también que la medida de fuerza, contempla el reclamo sobre cómo proyecta el sindicato, los reclamos provinciales. "No nos olvidemos que estamos en la puerta de una paritaria estatal, donde desde el gobierno nacional se baja la línea de que no se negocia por más del 15% siendo que todos los días vemos como suben los productos de la canasta familiar desde noviembre a la fecha", explicó.Participaron de la protesta, delegaciones de Paraná, La Paz, Victoria y Diamante.Asimismo, desde ATE valoraron la "muy buena recepción por parte de los conductores". "Eso nos alaga porque quiere decir que no estamos en el camino equivocado", se justificaron los gremialistas aEn tanto, otro sector de ATE hizo lo mismo en la Ruta 14, en donde están las instalaciones del INTI. "Es para visualizar el reclamo de los trabajadores del Estado y que la sociedad entienda que somos necesarios, porque en el caso del INTI y del Senasa, son organismos que controlan lo que consumimos", argumentaron.Se recordará que para este miércoles 21 fue convocada por el sindicato de Camioneros que lidera Hugo Moyano, otra jornada nacional de paro y movilización, a la que también adhirieron ATE y CTA."A nivel provincial tenemos una reunión el 19 para ver cómo coordinamos la medida de acción con el resto de las organizaciones, porque si bien en principio esta dispuesta una gran movilización a nivel nacional, eso no quita que se replique en las provincias", explicó el secretario gremial de ATE Entre Ríos, Pedro Zuchuat.