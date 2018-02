Jornada de lucha: Agrupaciones sociales se manifestaron en el centro de Paraná

La CTA Autónoma y ATE llevarán adelante hoy el paro nacional de estatales, en medio de cortes de rutas, ollas populares y movilizaciones que harán organizaciones sociales en todo el país.Participan en las movilizaciones Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que pedirán por la sanción de la emergencia alimentaria. A lo largo de la jornada instalarán unas mil ollas populares en distintos puntos del país.En ese marco, diferentes organizaciones sociales realizaron una manifestación en el centro de Paraná, más precisamente, en la esquina de Urquiza y su Santidad Francisco, frente a la Municipalidad de Paraná.El coordinador provincial de Barrios en Pie, Julián Jarupkin, señaló que se suman a "una jornada de lucha nacional, contra el ajuste macrista que ha generado mucho despido y desocupación a lo largo de estos dos años y no se ve que haya ningún tipo de cambio de política, sino al contrario, una política de profundización hacia la desigualdad social", sostuvo el dirigente.Explicó además que los despidos de aquellos que han tenido un empleo digno, los fuerza al trabajo en negro "y empiezan a competir con los compañeros desocupados y los que menos tienen. Esto genera un nivel de pobreza y desolación, que nos lleva a salir a la calle, ponernos en pie de lucha", dijo aPor otra parte, Jarupkin cuestionó la no implementación de la Ley de Emergencia Social, que lleva al trabajo precarizado, "sin seguro, sin herramientas de trabajo. Ese es uno de los puntos principales de nuestra protesta, además del tratamiento de la Ley de Emergencia Alimentaria. Hay un 50 por ciento de chicos con malnutrición", sostuvo.Durante la manifestación entregaron un petitorio a la Municipalidad de Paraná, con quien se venían reuniendo, para retomar el diálogo sobre "la implementación de una aseguradora de riesgo de trabajo, y para que las cooperativas comiencen a avanzar de manera más eficiente, que el Estado no las abandone".En su recorrido llegaron hasta Desarrollo Social, ubicado en el Palacio de Educación, y también al IAPV, para para entregar petitorio en esas reparticiones.