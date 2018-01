Bordet remarcó que priorizará obras viales, de gas y saneamiento

El gobernador Gustavo Bordet atribuyó al ordenamiento de las cuentas públicas la millonaria inversión que puede destinar el gobierno provincial a obras viales, de gas y saneamiento. "Tenemos que trabajar en los grandes lineamientos y objetivos para cumplir con los que nos comprometimos con nuestros ciudadanos", afirmó este viernes.El mandatario estuvo este viernes en Aldea San Antonio, en el departamento Gualeguaychú, por invitación del intendente de esa localidad, Leonardo Silva. Dejaron inauguradas la pileta semiolimpica y las obras complementarias en el polideportivo municipal Profesor Daniel Heidenreich. También recorrieron la construcción del acceso a la ciudad que lleva adelante el gobierno provincial a través de Vialidad. Además, el gobernador se reunió con bomberos voluntarios para gestionar un aporte para la institución.Acompañado por el diputado Nacional, Juan José Bahillo, el senador Nacional, Guillermo Guastavino y el diputado provincial, Raul Riganti, Bordet también entregó un aporte de 4.5 millones de pesos a la municipalidad de Gualeguaychú destinada al Camino de la Costa.En su discurso, Bordet expresó su satisfacción por poder concretar obras en las ciudades chicas, porque "la verdad me crié en un pueblo chico como Pronunciamiento donde vivían mis abuelos, y sé del empuje que se le pone en cada municipio para llevar adelante obras". En esa línea destacó "esta obra que realizó el intendente Silva, que realmente es muy importante porque pone de manifiesto que hay una vocación de servicio para con la comunidad"."Sé de todos los desvelos que tiene un intendente para poder cumplir con su comunidad, con distintas obras y tareas, y también de hacerlo en un trabajo coordinado, articulado, entre la provincia, el municipio y gobierno nacional que muchas veces es la fuente de financiamiento para muchas obras", expresó Bordet.En ese marco, llamó a los presentes a "trabajar en los grandes lineamientos, objetivos para cumplir con los que nos comprometimos con nuestros ciudadanos".Además, Bordet resaltó el "trabajo fecundo, articulado que pasa también con otros municipios del departamento y con la ciudad de Gualeguaychú, municipio al que hoy le trajimos un aporte importante que era un compromiso que habíamos asumido con el intendente Esteban Martín Piaggio para el Camino de la Costa". "Es un aporte de 4,5 millones de pesos porque era un financiamiento que habíamos acordado por parte de la provincia y hoy lo estamos cumpliendo", subrayó.Por otra parte, destacó la construcción de la pileta semiolimpica en la ciudad, a la que consideró "ejemplar, porque trabaja en el aspecto recreativo, deportivo que satisface la demanda de la comunidad".Bordet también se refirió al "compromiso que teníamos con Leo (Silva), para el nuevo pozo de agua" y anunció que la provincia "está cumpliendo con otra parte del aporte de 835 mil pesos"."Esto forma parte de trabajar en conjunto", afirmó Bordet y recordó que "lo hacemos también con otros municipios como Urdinarrain, Larroque, Carbó, Gilbert. Permanentemente estamos articulando políticas públicas entre gobierno provincial y gobierno municipal, y por su puerto con el gobierno nacional muchas veces en la búsqueda del financiamiento de varias obras".Por último, el mandatario confirmó que "el acceso Urdinarrain está previsto con la repavimentación de la ruta 20, en el tramo de Arroyo Malo hacia adelante en todo lo que está faltando", y que "está en trámite de licitación. Estimamos que en un par de meses podríamos estar fumando el contrato con la empresa que resulte adjudicataria para poder hacer esta obra que incluye demarcación y arreglo de banquina también", detalló.Por su parte, el intendente Silva precisó que recorriendo la obra con el gobernador "recordábamos algunos ejes muy puntuales que nosotros habíamos advertido en la gente de Aldea San Antonio Cuando en 2011 no postulábamos como candidatos a intendentes, los que pasaban por tres o cuatros líneas: el cementerio municipal que como una ciudad de 130 años de vida necesitábamos; el acceso que siempre fue un tema que estuvo presente y por un sector importante de la juventud, un espacio de recreación, de encuentro, un natatorio municipal, una pileta que pudiéramos disfrutar"."Nos queda mucho por hacer y no me cabe ninguna duda que todos esos objetivos que nos tracemos como comunidad lo vamos a poder cumplir y plasmar porque estamos hablando de un equipo de trabajo, no solamente desde lo municipal, sino también el acompañamiento que recibimos de los funcionarios provinciales y sobre todo del gobernador", remarcó Silva.En ese contexto, el jefe comunal valoró que el gobernador "ya nos ha visitado varias veces y aspiramos que nos soga visitando para ser parte de obras importantes para la localidad. No nos olvidemos que estamos viendo cómo se va desarrollando ese anhelo, ese sueño de pueblo que teníamos, que es el acceso asfaltado desde la ruta provincial Nº 20".Por último, Silva expresó su emoción al ver hoy desde arriba la obra del acceso a Aldea San Antonio y agradeció al gobernador porque "los fondos destinados a esa obra son de la provincia de Entre Ríos, una obra largamente demandada y soñada por generaciones, que en un plazo podamos estar disfrutando".De la ceremonia también participaron la titular de Vialidad, Alicia Benitez; la presidenta del Consejo General de Educación, Marta Landó; el secretario de Relaciones Institucionales, German Grané; el director de Juntas de Gobierno, Mauro Díaz Chavez; intendentes y presidentes de Juntas de Gobierno del departamento Gualeguaychú.El polideportivo municipal de Aldea San Antonio es un predio de 2 hectáreas, cuyo proyecto contempló la construcción de una pileta semi olímpica, dos baterías de baños para personas de ambos sexos y con discapacidad, un quincho con parrillas cubiertas, un gimnasio a cielo abierto, un salón de usos múltiples para practicar diferentes disciplinas deportivas y culturales, una cancha de fútbol y un sector de camping.La pileta semi olímpica tiene12 metros de ancho por 25 metros de largo, con su correspondiente sala de bombas y un pozo de agua, batería de baños, un sector de mesas y bancos, debajo de una arboleda preexistente e iluminación en todo el sector nombrado.La inversión que realizó el municipio de Aldea San Antonio, fue de 2.480.463 pesos.En la ceremonia, el gobernador entregó un aporte de 835.000 pesos para un pozo de agua potable para el municipio de Aldea San Antonio; 300.000 pesos a la municipalidad de Lucas González para pavimentación e iluminación; 4.5 millones a la municipalidad de Gualeguaychú para la obra de pavimentación del Camino de la Costa; y 100.000 pesos para el Centro Jubilados de Aldea San Antonio, para materiales de construcción para la cubierta superior de la cancha de bochas.