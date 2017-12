Concepción del Uruguay: Entregaron vehículos y cámaras para la Policía

Aportes a instituciones

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, recorrió junto al intendente José Lauritto y el Jefe de Policía, Gustavo Maslein, las instalaciones del ex Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde funcionará en el 2018, el Instituto Superior Universitario de la Policía de Entre Ríos. Además se entregaron seis vehículos y cámaras de videovigilancia para la Departamental.En la jornada de este lunes, la ministra de Gobierno y Justicia visitó Concepción del Uruguay con varias actividades institucionales. Estuvo primero en el Municipio e hizo entrega de aportes a clubes y cooperadoras. Luego, junto al jefe de Policía, autoridades locales y legisladores provinciales, recorrieron la obra del edificio del ex hospital Justo José Urquiza, donde funcionará a partir del 2018, el Instituto Superior Universitario de la Policía, en el que los ayudantes de oficiales de Policía que egresaron este año de la Escuela Salvador Maciá, cursarán el último año de la licenciatura en Seguridad Pública, carrera de jerarquía universitaria.Además, en una parte del edificio, estará a disposición de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), por lo que el rector de la institución, bioig. Anibal Sattler, acompañó la recorrida.En el mismo acto, la Ministra hizo entrega de seis vehículos destinados a la Departamental de Policía de Uruguay. Se trata de tres pick up Chevrolet S-10, un automóvil Chevrolet Cobalt y dos motocicletas Honda 125 cc. También se entregaron 16 equipos de cámaras para videovigilancia, incrementando la inversión en seguridad para toda la zona.La entrega de aportes se llevó a cabo en el despacho del jefe comunal, Eduardo Lauritto, tuvo como destino cinco clubes del departamento y una cooperadora escolar, por un monto de 20 mil pesos cada uno. Estas ayudas fueron tramitadas por el senador departamental, René Bonatto.La ministra destacó la importancia de realizar este tipo de recorridas en la provincia y garantizar ayudas económicas a las instituciones entrerrianas. "Estamos trabajando en varias actividades destinadas al mejoramiento de las instituciones en la provincia. Los aportes que entregamos hoy son sencillos, pero una vez que se rinda el uso de los fondos se pueden tramitar nuevamente. Es importante que el Estado atienda y sostenga este tipo de instituciones deportivas que garantizan un lugar de recreación para los jóvenes entrerrianos", sostuvo Romero.Al recibir los aportes, representante del Club Agrario Rocamora explicaron que "el cuello de botella del fútbol en Uruguay son las canchas", por lo que contaron que ya tenían materiales comprados y el aporte ayudaría a dicha construcción. "Nuestro sueño es poder jugar en nuestra cancha", expresaron.Recibió también el aporte la Escuela de San Cipriano, quienes explicaron que el dinero "será destinado para materiales y mano de obra" para mejorar la institución.También recibieron aportes el Club Deportivo Almagro, el Club Social y Deportivo San Martín de Herrera y el Club Ramsar Juniors de Basalvilbaso. En tanto, el aporte destinado al Club Ferrocarril de Estación Rocamora, será entregado en los próximos días de manos del propio senador Bonatto.También la ministra, junto al Secretario de Justicia y la directora del Registro Civil y Capacidad de las Personas, visitaron la delegación Uruguay de la repartición para dialogar con los trabajadores.