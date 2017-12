Aclaran que joven imputado por abuso sexual no es dirigente gremial

Desde la Comisión Directiva de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), seccional Entre Ríos desmintieron "total y absolutamente que la persona involucrada sea un dirigente de UPCN. No puede ser dirigente de UPCN ya que no es empleado público. Es un empleado que trabaja en el gremio, pero no tiene vinculación como dirigente sindical", indicaron respecto al joven imputado por abuso sexual reiterado, cuya víctima sería una niña.