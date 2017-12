Manager y miembro de la banda de cumbia, imputado por abuso sexual

La Justicia de Nogoyá imputó por el delito de abuso sexual reiterado a Joaquín Ubaldo Hail, manager y miembro de la banda de cumbia pop Kuwayt.



El caso involucra a una nena de 12 años, cuyos padres llevaron el caso a Tribunales. Aunque en la Justicia sospechan que no sería el único, y que Hail utilizaría la banda como "pantalla" para contactar chicas.



Hail es un personaje muy conocido en Nogoyá: milita en la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el sindicato que dirige el diputado provincial José Ángel Allende, oriundo, precisamente, de Nogoyá, publica El Diario.



Pero su mayor exposición en los últimos tiempos viene dado por su pertenencia al grupo Kuwayt, donde la voz es una adolescente, Florencia Acosta, hija del juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta.



Kuwayt es una especie de fenómeno musical en Nogoyá que busca proyección. Pero el líder de la banda, Joaquín Ubaldo Hail viene teniendo serias complicaciones con la Justicia.



Los padres de una nena de 12 años fueron primero ante el defensor, Oscar Rossi, y el caso después derivó hacia el fiscal Federico Uriburu, de la Unidad Fiscal de Nogoyá. La nena declaró en cámara Gesell, pero negó cualquier hecho que pudiera configurar un delito.



Vuelta a su casa, su madre le impuso una penitencia por haberse negado a hablar: le quitó el teléfono celular. Y con el teléfono celular en su poder, la mamá comenzó a indagar en los contactos y los chats.



Entonces, dio con las conversaciones grabadas entre su hija y Hail, y espantó por el contenido. Hizo impresiones de pantalla y se las entregó a la Justicia.Y este martes allanó su vivienda particular.



Aunque la niña, cuando fue citada a brindar testimonio en cámara Gesell, lo negó todo. Enterados de su postura cerrada a hablar de los abusos de los que había sido víctima, los padres decidieron reprenderla y le quitaron el celular.



Y cuando tuvieron en sus manos el celular de su hija, indagaron en los chats que había mantenido con Hail, y descubrieron, con horror, los abusos. "Los chats indican eso, que hubo abuso reiterado", dicen desde la Justicia de Nogoyá.



En el marco de la investigación penal preparatoria que ya se abrió, la Justicia ha dictado medidas restrictivas: Hail tiene la prohibición de acercamiento y todo contacto con la menor. El martes, además, el fiscal Federico Uriburu, de la Unidad Fiscal de Nogoyá, dispuso el allanamiento de la casa de Hail.



La orden de allanamiento fue librada por el titular del Juzgado Civil y Comercial de Nogoyá, Américo Daniel Luna, por cuanto el juez de Garantías, Gustavo Acosta, se excusó.



El fiscal Uriburu estima que podrían surgir más casos, y se esperan novedades en el marco de la investigación judicial.



En forma paralela, el fiscal piensa reflotar una primera denuncia hecha en octubre de 2016, pero que luego se archivó.



En el allanamiento de este martes, secuestraron teléfonos celulares, tablets y equipos electrónicos, y en su mesa de luz -vive en la casa de su madre, aunque es padre de un nene de 6 años-, los oficiales que participaron del operativo hallaron un test de embarazo.



Descargo por Facebook

El dirigente de UPCN y del PJ de Nogoyá eligió su muro de Facebook para hacer un descargo respecto de las sospechas que recaen sobre él. "A raíz de todo el puterío, las miles de versiones, las barbaridades que se han dicho, el uso político que algunas malas personas le han dado al caso, hago esto públicamente hasta que se resuelva el caso quiero aclarar que nunca me aproveché de nadie, quienes me conocen saben como soy y como trato a las mujeres. Sería incapaz de forzar, persuadir, insistir o someter sexualmente a alguien.Tengo suficientes pruebas para defenderme, que las guardé para mi, por el cariño y el respeto que le tengo a la menor. Si algunos quieren seguir revolcándose sobre estas cosas, háganlo. Todo vuelve y pega donde más duele".