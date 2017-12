Reforma previsional: Fuerte defensa de Vidal y un pedido de Kicillof a Bullrich

Política Fuerte custodia en el Congreso ante protestas por la reforma previsional

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, hizo una fuerte defensa del proyecto de reforma previsional que impulsa el Gobierno al sostener que "nadie se apropia de los recursos de los jubilados"."Nadie se está apropiando de los recursos de los jubilados. Y quienes les dicen eso no les están diciendo la verdad", señaló la mandataria bonaerense en la cena de fin de año de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) realizada anoche."Esta reforma garantiza los ingresos futuros de los jubilados. El sistema actual no se sostiene para nuestros hijos y nuestros nietos. Esa es la verdad", dijo Vidal ante los empresarios que controlan los medios de comunicación.Según Vidal, los jubilados van a cobrar más que la inflación "el año que viene y en 2019 también".Además, destacó que el proyecto que se debatirá este jueves en el Congreso contempla el pago del "82% del salario mínimo para los que menos cobran".En concreto, la promesa del Gobierno de garantizar el 82 por ciento móvil del salario mínimo a quienes aportaron 30 años no tendrá impacto alguno, al menos por ahora.Resulta que el 82 por ciento del actual salario mínimo (8.060 pesos) son unos 6.609 pesos, cuando la jubilación mínima está en 7.246 pesos.Vidal continuó su defensa al señalar que los aportes de los trabajadores activos alcanzan a cubrir sólo la mitad de lo que demandan los jubilados en haberes previsionales."La otra mitad la pagamos todos los argentinos con nuestros impuestos y durante 15 años la pagamos con inflación. Hoy, la pagamos con deuda que para sostener los haberes del mes que viene y el siguiente", dijo Vidal.El diputado FpV-PJ Axel Kicillof pidió hoy a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que no mande a las fuerzas de seguridad "con balas de plomo" al Congreso este jueves porque sino "van a matar gente".El legislador hizo el reclamo en declaraciones televisivas cuando intentaba acceder a las inmediaciones del Congreso, donde el Gobierno había montado un operativo de seguridad con al menos 600 efectivos de Gendarmería y la Policía de la Ciudad.Kicillof arribó al Congreso donde esta tarde se debatirá en la Cámara de Diputados la Reforma Previsional que impulsa la administración de Mauricio Macri, un tema que genera mucha controversia por el impacto sobre los jubilados y los niños y adolescentes que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH)."Esto es inaudito. Miren lo que es este operativo. Son la Policía y la Gendarmería que vienen a pegarle a la gente porque no quieren que muestren su posición", recriminó el diputado kirchnerista.Kicillof, ex ministro de Economía y Finanzas de la gestión de Cristina Kirchner, expresó que durante el Gobierno anterior "había cacerolazos en las puertas del ministerio y en Plaza de Mayo y no había esta represión"."La gente se expresaba y no había esta violencia. Se manifestaban los caceroleros, decían lo que querían y luego la política lo definía con las elecciones", señaló el exfuncionario kirchnerista.Por ello, le hizo un pedido a Bullrich: "Le hablo a la ministra, se lo pido, que los efectivos no vengan armados con balas de plomo, que no vengan a matar gente. Acá vemos que vinieron armados hasta los dientes"."Los funcionarios del Gobierno están diciendo que la Reforma Previsional no perjudica a los jubilados y eso genera controversia y engendra violencia. Poner a toda esta policía acá genera violencia", consideró Kicillof.