ATE realiza paro y gremios entrerrianos se movilizarán en Buenos Aires

Paros y movilizaciones

El Consejo Directivo Provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Entre Ríos, definió sumarse al paro nacional de 24 horas para este jueves 14 de diciembre, "en total repudio" al tratamiento en el Congreso de la Nación de la Ley de Reforma Previsional, "así como de otras leyes que forma parte del paquete de ajustes hacia el pueblo argentino", aseguraron desde la entidad.En ese sentido, también convocaron a los delegados de los entes nacionales, provinciales y municipales de Paraná, a una reunión de carácter urgente para mañana jueves a las 9:30 en la sede del sindicato, para definir los pasos a seguir.Luego de conocerse que la Cámara Baja tratará este jueves el proyecto de ley de reforma previsional, distintos gremios anunciaron que se plegarán a la movilización convocada a nivel nacional hacia el Congreso. En el caso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), se sumará a la medida convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), por su parte, convocó a un cese de actividades y llamó a la docencia entrerriana y a toda la ciudadanía a participar de la movilización al Congreso nacional.En tanto, desde la Asociación Bancaria seccional Paraná convocan a la movilización, aunque el secretario general del gremio, Juan Carlos Navarro, confirmó que no habrá paro en los bancos, por lo que la atención será normal.AGMER convocó a la medida de fuerza y marchará al Congreso de la Nación "para rechazar la ley que echa mano a los ingresos de los jubilados. Ante el inminente tratamiento de la reforma previsional, que significa un recorte de 100 mil millones de pesos a los jubilados, la CTERA convocó a un paro nacional con movilización al Congreso de la Nación para este jueves 14 de diciembre", dijo en un comunicado el gremio."Para la tarde de este jueves Diputados tiene previsto dar tratamiento a la ley, luego de que el oficialismo nacional consiguiera -en una escandalosa reunión de Comisión- el dictamen favorable para una reforma que aplica un fuerte ajuste sobre los haberes de los jubilados al modificar el cálculo de la movilidad jubilatorio", añadió."En la reunión de Comisión realizada este martes 12 de diciembre, la Secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, fue quien llevó la voz de rechazo de los trabajadores docentes a la reforma previsional, al igual que las reformas laboral e impositiva con que pretenden avanzar. "Están a punto de votar otra gran estafa al pueblo argentino. Estas reformas van a consolidar el nuevo saqueo en nuestro país", advirtió Alesso", según recordó Agmer.Y cerró: "Desde la Comisión Directiva Central de AGMER convocamos al paro y movilización nacional, donde estaremos participando con una delegación de compañeros. Exigimos asimismo a los legisladores nacionales por Entre Ríos que observen el compromiso asumido ante los trabajadores de nuestra provincia, de rechazar la reforma previsional y toda ley que atente contra los derechos de los trabajadores; que cumplan con la Constitución y con el mandato que les dio el pueblo; recordándoles que los diputados representan a los ciudadanos, no a los gobernadores ni al partido".La comisión directiva de AGDU se declaró en alerta y expresó su rotundo rechazo y repudio a la reforma previsional, que significará una quita de más de 100 mil millones de pesos a las jubilaciones, al reducirlas bajo un nuevo cálculo de movilidad a un 13 por ciento."Rechazamos la propuesta del Gobierno nacional, que no es otra cosa que un brutal recorte a las jubilaciones, a las pensiones por discapacidad y a la asignación universal por hijo (AUH)", cuestionó la secretaria general de AGDU, Patricia Riobó. Sostuvo que se trata de un "nuevo saqueo y una estafa al pueblo argentino".El sindicato que nuclea a la docencia universitaria entrerriana exigió a todos los diputados nacionales por Entre Ríos, y en especial a los justicialistas Juan José Bahillo y Mayda Cresto, que "honren el compromiso que asumieron durante la campaña y voten en defensa de los derechos, por el bienestar de la ciudadanía y en consonancia con el reclamo de la gente". Y advirtieron: "De lo contrario, estarán traicionando al pueblo".El paro y movilización es convocado por AGDU en consonancia con lo dispuesto por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y en conjunto con las centrales sindicales y los movimientos sociales del país.La reacción de los distintos sectores gremiales se dio luego de que se conociera la convocatoria a una sesión especial para este jueves en la Cámara de Diputados de la Nación, a fin de avanzar con la reforma previsional que impulsa el gobierno de Mauricio Macri, se informó desde el gremio entrerriano.Desde la Asociación Bancaria seccional Paraná convocan a la movilización que se llevará a cabo este jueves al Congreso de la Nación. En diálogo con Apf, el secretario general del gremio, Juan Carlos Navarro, confirmó que no habrá paro en los bancos, por lo que la atención será normal"Debido a que el tratamiento de la ley pasó a Diputados para este jueves de forma sorpresiva, desde el gremio no pudimos organizar una medida de fuerza como en otras oportunidades; pero convocamos a la marcha de este jueves al Congreso de Nación junto a otros gremios y asociaciones sociales", confirmó el secretario general de La Bancaria seccional Paraná.Aseguró que también participaran de la movilización otras seccionales de la Bancaria y la dirigencia a nivel nacional del gremio, y descartó el paro en las entidades bancarias de todo el país."El gremio sólo hará paro en la provincia de Buenos Aires, debido a que mañana en la legislatura provincial se va a tratar de forma paralela una reforma a la ley de jubilaciones que tienen los trabajadores del Banco Provincia, que busca cambiar la edad y movilidad jubilatoria, en perjuicio de los actuales y futuros jubilados", detalló Navarro.Por último, apuntó a la cúpula de la Confederación General del Trabajo a nivel nacional: "Lamentamos la actitud de la CGT, porque con declaraciones públicas en rechazo de la reforma no alcanza; deberían haber convocado a una medida de fuerza más allá de los resultados de la votación de mañana en el Congreso".