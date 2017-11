Nuevo director del San Roque pidió "no prescribir antibióticos como golosinas"

Política Designaron al nuevo director del hospital San Roque de Paraná

En breve un acto realizado este miércoles por la mañana, el doctor Marcelo Itharte asumió la dirección del hospital materno infantil San Roque de la ciudad de Paraná. Vale recordar que el profesional se desempeñaba como médico terapista de la Unidad de Terapia Intensiva del nosocomio y su nombramiento se produjo tras la salida de Walter Luchetti.y contó cuáles serán sus principales objetivos a encarar en su gestión. En tal sentido, mencionó "la modernización del hospital, proyectos relacionados con telemedicina, capacitaciones no sólo puertas adentro sino también hacia la comunidad, entendiendo que la misión del hospital tiene que ver con la promoción de la salud y prevención de enfermedades". Además dijo que se hará hincapié en la parte de estadísticas: "Lo que no medimos en hechos o con datos, es imposible decir cómo hiciste las cosas".Por otra parte, Itharte también hizo un llamado de atención por la prescripción de medicamentos. "Teniendo en cuenta la Organización Mundial de la Salud planteó que, de aquí a unos años, la gente va a morir más por gérmenes resistentes a los antibióticos que por cáncer, hay que encender una luz amarilla, roja y no prescribir antibióticos como golosinas sino de una manera adecuada. Hoy por hoy, se sabe que los hospitales funcionan mejor cuando existen protocolos de atención y el San Roque los tiene".Asimismo, el flamante director del nosocomio materno infantil dijo que un punto "a mejorar" es el otorgamiento de turnos. Se sabe que actualmente se están otorgando para el mes de marzo del año próximo. En tal sentido, Itharte no descartó que se abran nuevos consultorios.