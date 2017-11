Bordet: "Vamos a bajar la presión tributaria provincial"

Los principales puntos del acuerdo

El gobernador Gustavo Bordet antese refirió al nuevo pacto fiscal firmado entre el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y los mandatarios provinciales.En ese marco, valoró que "se retomó esta modalidad de poder acordar entre Nación y Provincia, algo que hacía 20 años no ocurría y por otro lado, con el pacto fiscal que se firma, las provincias y particularmente Entre Ríos, no resignamos ningún recursos, por lo que tiene un efecto neutro y beneficioso".Reconoció que fue "una negociación ardua, muy intensa", pero rescató que "hay compromisos que la Nación asume con las Provincias, otros que las Provincias asumen con la Nación y algunos que son comunes., definió.quepara generar mejores condiciones de producción, empleo y desarrollo económico "."Si tenemos menor presión tributaria, vendrán más inversiones a la provincia, habrá seguridad jurídica para quien invierte y por ende, mayor desarrollo económico y por supuesto, mayor generación de empleo", avizoró."Entre Ríos es la provincia que menor presión fiscal tiene", remarcó el mandatario provincial al tiempo que. Comunicó también que envió al Congreso, "laporque era muy gravoso y pesado". Dijo además, que el Senado aprobará la semana próxima "la, con lo cual, la tasa bajaría en 1.5"."Estamos haciendo un esfuerzo fiscal importante. Reducir el gasto fiscal de la provincia no es solo ordenarlo financieramente, sino también, mejorarlo en cuanto a la calidad".Proclamó que convocará a los intendentes para "articular con los municipios entrerrianos para poder ir eliminando la carga tributaria"."Y por otro lado, y lo más importante, es que Buenos Aires desiste del juicio por los fondos del Conurbano Bonaerense, por lo que se soluciona este problema que tenía razonabilidad, y que deja de ser una amenaza para la provincia y que podría habernos costado 3600 millones de pesos más", valoró al respecto."Además,, que si bien no los teníamos, solo una presentación que hice a poco de haber asumido, y a cambio recibimos un resarcimiento anual que tendrá un monto cercano a los 400 millones de pesos, el año que viene", adelantó el mandatario provincial.De acuerdo a lo que expuso, "durante diez años, este monto que es de 12 mil millones para todas las provincias, se incrementará en unos 900 millones de pesos, con lo cual, favorece notablemente a Entre Ríos en la pretensión de un juicio que era totalmente aleatorio". "Hoy tenemos una certeza de pago por el stock de deuda del 15%", indicó Bordet., sentenció el mandatario provincial.Y en ese marco mencionó la. "Hemos achicado a más de la mitad, la estructura política que tiene la provincia, bajamos de diez a cinco ministerios, direcciones a subsecretarías, para ser un Estado más ágil y eficiente eliminando una cantidad de estamentos burocráticos e innecesarios, y con sueldos que se pagaban a funcionarios políticos innecesarios", mencionó Bordet anteFinalmente, en diálogo con nuestro medio, el mandatario provincial remarcó: "Tenemos previstos los pagos para fin de año de aguinaldo y de sueldos, cumpliendo"."Está perfectamente ordenado, y hoy dejó de ser una novedad cuándo se publica el cronograma de pagos porque todos los trabajadores saben que del 1 al 8 cobran su sueldo", remarcóRespecto del acuerdo en, sin que haya penalizaciones por falta de armonización, Bordet prometió: "No vamos a tocar los derechos adquiridos, sobre todo, los de nuestros jubilados". Y en esa línea pronunció:. Hay que sincerar los regímenes con privilegios".