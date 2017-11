Operativo Aprender: Hubo un 86% de asistencia de alumnos en Entre Ríos

La lluvia que se registró en algunos sectores de la provincia afectó levemente ayer el desarrollo del operativo de evaluación Aprender 2017, que en Entre Ríos involucró a un total de 37 mil estudiantes, de los niveles primario y secundario, de la órbita pública y también privada.En el operativo participaron 2.500 evaluadores docentes, a los que se sumaron 1.800 directivos, que cumplieron el rol de veedores del Aprender 2017. Pero además hubo observadores, dos, que llegaron desde Santa Cruz, más otro observador que puso el Ministerio de Educación de la Nación.La mayor parte de la evaluación estuvo a cargo de docentes de aula, aunque en función de las dificultades que se presentaron en algunos departamentos, sobre todo en el nivel secundario con los "profesores taxi" -que tienen horas cátedra distribuidos en varios colegios-se apeló también a estudiantes avanzados de los institutos de formación docente, y también a universitarios.acuerdo a lo que explicó Alicia Mondino, coordinadora en Entre Ríos del operativo de evaluación Aprender,"Hemos tenido baja en la matrícula en los departamentos en los que llovió a la hora del ingreso a clase, pero el operativo se desarrolló con normalidad. No tenemos suspensión de ninguna sección o de alguna escuela por otro motivo. El problema mayor con las lluvias se dio en las escuelas rurales. Pero ningún otro inconveniente", señaló.El trabajo de los veedores, que son los directivos de las 1800 escuelas que participaron, percibirán $2.500 por su trabajo; en tanto, los censistas, cobrarán $1.800.. Se inscribieron los que quisieron participar, y los que entienden cómo son estas evaluaciones. No es un trabajo que se hace todos los días. La mayoría fueron docentes de aula los que participaron, pero como los distintos departamentos tuvieron libertad para conformar sus equipos, algunos incluyeron también a estudiantes de los institutos de formación docente y también universitarios, que están en los últimos años de la carrera. Lo ideal es siempre que participen los docentes. Algunos departamentos optaron sólo por docentes, pero otros abrieron las inscripciones a gente que no es docente", sostuvo Mondino en declaraciones a