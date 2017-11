Diputados realizó un homenaje a personalidades de la cultura entrerriana

Fueron reconocidos:El homenaje se realizó a personalidades destacadas de la cultura entrerriana "por su invaluable contribución a la valorización, rescate, transmisión, trascendencia y difusión provincial, nacional e internacional de la cultura tradicional entrerriana", se indicó.En diálogo con, Néstor Cuestas, entendió queAdemás hay que tener suerte, y llevar un mensaje, como el nuestro que era único y muy novedoso: el canto de los pájaros"."Los Cuestas comenzamos en 1957, y recorrimos muchos lugares, llevando la música de Entre Ríos como estandarte. Le digo a los jóvenes: se debe cantar con el corazón, decir la verdad, no mentirle al público", la clave para perdurar en este camino de la música de nuestra tierra.Por su parte, América "Chola" Zapata, dijo aque este reconocimiento "es muy importante" además de ser "una alegría, el poder encontrarme con muchos amigos, que hemos luchado para que el folklore salga adelante.Es muy importante la disciplina. Este homenaje nos da más fuerza".En tanto, Edmundo Pérez, destacó aque"Esto nos da impulso para seguir luchando, hay que tomarlo con cariño, querer lo que uno hace. Nada es fácil, pero ha sido muy generosa la vida conmigo: desde mis comienzos empecé a grabar discos en Buenos Aires, a donde no era fácil llegar. No he parado hasta ahora, he registrado más de 100 obras en Sadaic; estoy muy agradecido con lo que me ha dado el folklore. Además, Entre Ríos ha sido una familia grande, me ha dado un apoyo muy importante".