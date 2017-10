Piden suspender las elecciones de Agmer en el departamento Uruguay

El conflicto en torno a la participación de una tercera agrupación en la elección para renovar autoridades de la seccional Uruguay de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) ingresó en una nueva fase: ahora pidieron a la Justicia la suspensión del acto eleccionario previsto para el jueves 2 de noviembre.

El jueves 2 Agmer renovará la conducción provincial -se enfrentan Marcelo Pagani, de la oficialista Lista Integración, y César Pibernus, de la opositora Rojo y Negro- y también las juntas ejecutivas departamentales. Pero de las 17 seccionales de Agmer, en Uruguay la elección está cuestionada. La agrupación Convergencia de Luchadores quedó afuera por decisión de la junta electoral, determinación que ahora se discute en la Justicia.



En primera instancia, la titular del Juzgado Laboral N° 2, Viviana Murawnik, rechazó in limine el recurso de amparo presentado por Convergencia de Luchadores. Pero esa decisión fue apelada ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Y con una medida cautelar: piden que se suspendan las elecciones en Agmer Uruguay.



El escrito, presentado por el abogado Ramiro Pereira, pide "la suspensión de la elección de las elecciones sindicales de Agmer Uruguay para las categorías de congresales y comisión directiva departamental, atento a que al día de la fecha quedan siete días para la celebración del acto comicial del sindicato".



Pereira argumenta que sus representados buscan "tutela judicial pues les ha impedido ejercer su derecho a participar en la vida interna de la asociación sindical a la que se encuentran afiliados, ser elegidos y postular candidatos". Y agregan: "Esta vulneración al derecho a participar en la vida interna del sindicato se vuelve en un actuar discriminatorio".



De momento, sólo hay dos listas oficializadas en Agmer Uruguay: la Integración, oficialista, y la Agrupación Fuentealba.



Gustavo Blanc, actual secretario general de Agmer Uruguay, dice que no hay tal discriminación por cuanto la junta electoral está compuesta por docentes que tienen una postura "neutral". Y agregó: "Hay un estatuto, hay un congreso que fija las reglas, hubo tiempo hasta el lunes 25 de septiembre, a las 23,59 para presentar las listas. Se les dio plazo ampliatorio. En la lista de ellos figuraban no afiliados, otros que no cumplían requisitos de antigüedad. El reclamo es totalmente improcedente. Nos llama la atención que hayan acudido a la Justicia".

