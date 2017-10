En Entre Ríos ya votó más del 66% del padrón electoral

Hasta las 16 había votado el 66,7 por ciento del padrón en Entre Ríos y el 62% a nivel nacional en las elecciones parlamentarias.



El nivel de participación, departamento por departamento:



Colón: 68 por ciento.



Concordia: 68 por ciento.



Diamante: 66 por ciento.



Federal: 66 por ciento.



Federación: 70 por ciento.



Feliciano: 73 por ciento.



Gualeguay: 64 por ciento.



Gualeguaychú: 77 por ciento.



Islas: 60 por ciento.



La Paz: 65 por ciento.



Nogoyá: 61 por ciento.



Paraná: 68 por ciento.



San Salvador: 70 por ciento.



Tala: 63 por ciento.



Uruguay: 65 por ciento.



Victoria: 67 por ciento.



Villaguay: 63 por ciento.



Total: 66,70 por ciento.



A nivel nacional



En la ciudad de Buenos Aires hubo algunas denuncias por uso de boletas de las PASO en el cuarto oscuro, de acuerdo a reportes de la Junta Electoral. Hasta las 15.20 de hoy votó el 54 por ciento del padrón nacional, informó la Cámara Nacional Electoral con un 99 por ciento de mesas habilitadas y sin el reporte de incidentes en más de 14 mil escuelas.



En una breve reunión con apoderados de los partidos políticos, mantenida en el Palacio de Tribunales local, el presidente de la Junta, Jorge Morán, explicó que se repetirán recomendaciones ya dadas para que en los lugares de votación se supervisen las boletas colocadas en el cuarto oscuro. Sin embargo advirtió que se trata de "casos aislados" según los reportes recibidos y anticipó que la validez de estos sufragios se resolverá al momento del escrutinio definitivo.



Los reclamos habían llegado de parte de Gabriel Meola, apoderado de Avancemos hacia 1País Mejor, la fuerza de Sergio Massa, quien pidió que estos votos sean considerados válidos. Por otra parte, Morán aclaró que hay una autorización dada al Ministerio de Seguridad para que se filme en escuelas de la Comuna 12 de la ciudad de Buenos Aires con miras a la realización de un documental institucional pero que no pueden "filmar las caras de los votantes, ni por supuesto el cuarto oscuro", luego de ser advertido al respecto por los representantes de Unidad Ciudadana.



Durante la reunión, el apoderado nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Carlos Platowski, informó que en Mar del Plata fueron detenidos cinco fiscales y un candidato a senador provincial, Gustavo Vicini, por una supuesta denuncia de violación a la veda electoral. Si bien la Junta Electoral de la ciudad de Buenos Aires no tiene jurisdicción en la ciudad bonaerense, una de sus integrantes, la jueza María Servini, informó que trasladaría el tema a sus pares bonaerenses.



La Junta Electoral está integrada por Morán, Servini y Liliana Abreut de Bergher. Al inicio de la jornada de votación, la Cámara Nacional Electoral reportó que el promedio de apertura de mesas es del 99 por ciento, según los datos proporcionados desde las provincias, con excepción de Mendoza, que no había reportado hasta el momento ante esa instancia judicial. La provincia de Buenos Aires tenía abiertas un 99 por ciento de sus mesas de votación, al igual que Corrientes, Neuquén, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero. En Catarmarca, Córdoba, Chaco, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Tucumán y Tierra del Fuego la apertura de mesas es de un cien por ciento. Y de un 98 por ciento se reportó en Formosa y Jujuy.



A primera hora de la mañana el Comandante Nacional Electoral, general Carlos Pérez Aquino, anunció el inicio con "con absoluta normalidad" del proceso electoral en todo el país, a partir de las 8, en más de 14 mil escuelas, en un acto del que participarán unos 33 millones de electores. El jefe militar confirmó que más de 106 mil efectivos militares y de fuerzas de seguridad custodian los establecimientos habilitados, que a partir de las 8 comenzaron a recibir a los electores, así como también las sedes de procesamiento de datos en las que se realizará el recuento de sufragios.



Aquino precisó además que se sigue de cerca los pronósticos de lluvias en la zona norte de Santa Fe, Misiones y del Impenetrable (Chaco), lo que puede generar algún tipo de inconveniente, por lo que se dispuso buscar caminos y soluciones alternativas y el desplazamiento de unidades especiales. Por otra parte, se conoció que el general Pérez Aquino tiene previsto visitar algunas zonas del conurbano acompañando al juez electoral bonaerense y miembros de la Cámara Nacional Electoral.



En esta elección se renovará un tercio de la Cámara de Senadores para el periodo 2017- 2023 -correspondientes a ocho provincias- y la mitad de las bancas de la Cámara de Diputados para el periodo 2017-2021, de todos los distritos.