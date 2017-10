Organismos de DD.HH. aclararon que no llamaron a marchar por Maldonado

Taty Almeida, dirigente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, aclaró este mediodía que ninguno de los 13 organismos de Derechos Humanos que integran entre otros Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S y Familiares de Desaparecidos participen de la convocatoria de esta tarde. En el mimso sentido, la familia de Santiago Maldonado se despegó de la movilizacipon desde su página de Facebook."No somos los organismos de derechos humanos los que convocamos, porque respetamos a la familia: estamos por sacar un comunicado en ese sentido, así que por favor aclaren esto", pidió

"No somos ni las Madres, ni las Abuelas, ni los familiares, no somos los tres organismos porque la familia está pidiendo mucha cautela y no podemos salir hasta que ellos no quieran hacerlo", agregó.También aclaró que los organismos humanitarios no se comunicaron con la familia Maldonado ni lo van a hacer "hasta que ellos no lo dispongan".

Por su parte, las Abuelas de Plaza de Mayo emitieron un comunicado en el que ratificaron su acompañamiento a la familia de Santiago Maldonado "en este momento de tanto dolor" y pidieron "cautela con el tratamiento de la información". Además, aclararon también que no convocan a la marcha de esta tarde."Pedimos que hasta que no se realicen las pericias pertinentes y se pueda establecer la identidad y las causas de la muerte del cuerpo encontrado, no se realicen falsas divulgaciones y conjeturas", agregaron.