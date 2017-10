Concursarán más de 300 cargos de profesionales y enfermeros

"Salud carece de plantas óptimas de personal ya que ha habido un crecimiento desordenado en cuanto a ingreso de perfiles, entonces debemos comenzar a planificar para normalizar los distintos servicios de hospitales y centros de salud en función de recursos humanos profesionalizados y con especialidades para sostener el sistema sanitario", indicó oportunamente la ministra de salud Sonia Velázquez.



En ese contexto, a casi 10 años de sancionada la Ley Nº 9892 de la Carrera Profesional Asistencial Sanitaria, el Ministerio de Salud de la provincia inició las actividades de llamado a concurso para regularizar cargos de jefes y subjefes y convocó por primera vez a cargos de los profesionales que antes no estaban contemplados dentro de la norma vigente ya que se los incluía en el Escalafón General.



"Estamos trabajando en la regularización de los cargos que comprende la Ley Nº 9892 que es la que regula la carrera profesional sanitaria porque hacía más de 10 años que no se llamaban a concurso los cargos de jefe y subjefe en la mayoría de los hospitales de la provincia" señaló la jefa de la División Concursos del Ministerio de Salud, Susana Unrein, y referenció: "Se están completando concursos de 166 cargos entre profesionales del Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay; del San Antonio y centros de salud de Gualeguay; bioquímicos y odontólogos del San Martín de Paraná".



La jefa del área provincial detalló que se trata de bioquímicos, farmacéuticos, obstétricas, odontólogos y por primera vez kinesiólogos, psicólogos, asistentes sociales, nutricionistas, psicopedagogos y músico terapeutas. "Son profesionales de todos los hospitales de Entre Ríos que no tenían cargos creados y estaban cubiertos interinamente pero que con la modificación a la Ley se incorporaron a la carrera", afirmó Unrein y agregó: "Está previsto incluso, en el hospital San Martín de Paraná, que en un próximo llamado se va a incorporar a la carrera un profesional de bioingeniería".



"La única forma de titularizar o lograr la estabilidad dentro de la carrera es por concurso, por ello es que estas instancias cobrar un valor superlativo" explicó Unrein y apuntó que también han comenzado las inscripciones para cubrir cargos de los hospitales Domagk y Pascual Palma (Paraná); San Benjamín (Colón) y 9 de Julio (La Paz) así como para odontólogos de centros de salud; algunos servicios del San Martín (Paraná) y también el de Hernandarias.



Unrein adelantó incluso que para 2018 está previsto llamar a concurso 151 cargos de los hospitales Felipe Heras, Ramón Carrillo y Delicia Concepción Masvernat de Concordia; 2 en el nosocomio de General Campos en San Salvador; 102 para el San Martín de Paraná; 6 para el Francisco Castaldo de María Grande y otros 12 del Escuela de Salud Mental.



Consultada sobre cuál es la recepción por parte de los especialistas, la funcionaria sostuvo: "Muy buena ya que hay predisposición de todos para concursar y, además, contamos con el apoyo de los colegios que los nuclean porque se trata de especialistas que prestan servicio en nuestros efectores".



De la Carrera de Enfermería están en proceso de concurso 140 cargos correspondientes a funciones jerárquicas de los hospitales de los departamentos Paraná; Colón; Federación; Islas del Ibicuy; Victoria; Diamante; Villaguay; Concordia; Feliciano; Tala; Federal; San Salvador; Uruguay; Nogoyá y Gualeguay.